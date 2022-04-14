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他誆稱住「南投漁港」 詐騙集團傻傻附和：真假我也是

聯合新聞網 / 綜合報導
網友謊稱自己家住南投漁港，想不到詐騙集團也稱自己也住那，不專業程度讓網友又氣又好笑。圖擷自Facebook
網友謊稱自己家住南投漁港，想不到詐騙集團也稱自己也住那，不專業程度讓網友又氣又好笑。圖擷自Facebook

詐騙集團橫行台灣，受害消息時有所聞，但仍有民眾一眼識破。日前有網友分享一段他與詐騙集團鬥智的過程，內容為他向對方表示家住南投漁港附近，想不到詐騙集團反而謊稱自己也住那，讓原PO好氣又好笑地說：「詐騙集團都不做功課的嗎？」

原PO在爆廢公社發文表示，他收到一位陌生女性私訊詢問住處，幸好他辨識出對方為詐騙集團，因此謊稱住南投漁港附近，想不到對方表示自己也是，但實際上南投為台灣內陸縣市，絕不可能有對外漁港。

貼文一出，許多網友吐槽詐騙集團的不專業，「她的漁港在日月潭」、「我上次跟詐騙說的住台中，台中每天都在下雪，他竟然說他是台中人，台中是一個很美的城市，他非常喜歡台中」、「上次我說我在北極工作，她（詐騙集團）也信了」、「之前不是還有個要約澎湖高鐵站的，對方還說那個地方他知道」、「我說過我住龜山島，詐騙還說很近，她也是」。

也有人大開類似玩笑，「我住金門捷運站」、「我住高雄靠近木柵動物園」、「下次回答說我住澎湖火車站附近」、「我家住在高鐵南投站旁的大雅街」、「住基隆頭份」、「我在台中火車站的火字下面等你面交」、「我在台東聖彼得堡這邊，這邊很多麥田，還有一堆氂牛在跑」。

爆廢公社 詐騙集團

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