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點外送要看規定「語氣愈來愈激動」 律師嚇：還沒吃就被罵一頓

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為外送平台業者。本報資料照片
圖為外送平台業者。本報資料照片

隨著台灣本土病例不斷升溫，居家上班、學校停課改線上教學成為防疫備戰的日常，外送平台就成為大家送餐、採買東西的好幫手。不過巴毛律師就在臉書粉專po出一名餐飲店家的規定，幾段文字敘述下來，讓這名律師直呼「老闆好兇…飯都還沒吃就被罵一頓的感覺。」

巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」貼出一張外送平台的截圖，只見餐點品項為韓食牛五花肉拌飯，店家除了將食材內容寫出來，也建議消費者怎麼吃，例如若想要把飯拌到溼黏，可以備註醬多、覺得飯量太少就加點。

接下來店家的話語開始激動起來，白飯固定只有190克，吃不飽的可加點（一盒也是190克），還不夠就加兩碗，若加兩碗覺得「蛤這樣吃一餐太貴了吧」的，「建議我家巷口麵店買滷肉飯，因為他們沒有被抽%。」

另外，店家也強調主食的肉片長度大小難免的差，「錙銖必較的勿選」，並要消費者看清楚每道餐點的文字敘述，「不要不看，點了才在跟我蝦bb（指碎碎念或胡說八道）」，或是「料太多說賣相雜亂、正常量吵說太少」。

甚至店家還表示，拌飯不是溼溼黏黏沾滿醬汁的類型，無法接受千萬別買，「不要跟我說你去韓國怎樣，滷肉飯都有百百種了，我們的正韓廚師食譜也不見得是你去韓國吃的那樣。」

貼文引起網友討論，大部分人覺得老闆規則寫得很清楚可以接受，並同情老闆「一定是常常被氣到」、「有做服務業就會知道為什麼老闆這麼凶」、「餐飲界的吵架王、英雄惜英雄」、「寫一堆，不會看的還是不會看」、「我超愛這種寫法」、「可以，醜話就講在前面」、「感覺被奧客搞得很慘」、「現在顧客比較抖M」。

不過也有人開玩笑說看完就飽了，覺得老闆念力太強，還有人說原本想買，但看完後馬上跳出來「只是買個飯，也太複雜」、「看了不舒服」、「不如我自己煮」，另外還有人歪樓笑說、「蝦bb是怎樣，統神直播看太多哦？」也有人覺得這是店家的反向行銷操作策略，要吸引客人注意。

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