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蝦皮便宜又省運費…好奇其他電商怎麼活？ 內行曝關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友發文分享蝦皮網購的使用經驗，引發熱烈討論。聯合報系資料照
一位網友發文分享蝦皮網購的使用經驗，引發熱烈討論。聯合報系資料照

網購電商競爭激烈，有時還會祭出免運費、折扣優惠攬客。一位網友發文表示，近期首次使用蝦皮購物，發現售價比其他平台還便宜，使用蝦皮店到店還可節省運費，好奇問「這樣其他電商怎麼還能活啊？」貼文引發討論。

一位網友在《PTT Gossiping》板發文分享網購心得，他表示平常網路購物多數是使用MOMO和PCHOME平台，原本以為MOMO已經夠划算了，結果近期初次使用蝦皮購物，發現有時甚至比MOMO可再便宜5%左右，使用店到店運費可再省一點，好奇問「這樣其他電商怎麼還能活啊？」

貼文一出，網友紛紛留言表達看法，「蝦皮產品品質不穩啊」、「因為蝦皮滿滿淘寶貨當然便宜」、「蝦皮都要等超久的」、「PC跟MOMO至少不會有詐騙問題」、「MOMO退貨很方便，高價的商品還是不太敢在蝦皮買」。

也有網友點出三大網購平台各自的優勢，「MOMO出貨超快、MOMO幣累積、官方控管品家電MOMO比較好，雜物蝦皮買」、「要便宜選蝦皮，高單價選MOMO，至於PCHOME不長進直接放生」、「蝦皮就買便宜日用品小物吃食衣服的好所在，貴一點的還是MOMO比較不會有退貨爭議」、「退貨PC真的最猛、MOMO普通、蝦皮看運氣，錢就差在這」。

網購 蝦皮購物

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