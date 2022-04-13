好市多進口食品包裝「特定字詞」被塗黑 網曝：不然無法上架

近日有網友發現，他常在好市多買的堅果起司包裝，每一盒上面的「Natural」（天然）字樣都被人工畫線塗掉，讓他好奇在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上詢問大家是什麼原因。

知名美式賣場好市多的自有品牌「Kirkland Signature」（科克蘭）推出的商品多樣，包括食品雜貨、民生用品、寵物等皆有忠實顧客喜愛。不過從網友po出的堅果起司照片包裝來看，確實有英文字被黑線明顯塗掉。

不少網友在照片底下留言解釋，「台灣法規比國際嚴格」、「符合原產地法規但不符合台灣的」、「食品標示規定的問題」、「法規臨時有改，但廠商還有庫存的包裝膜，節省成本的方式，就是劃掉及貼貼紙處理。」

還有人指，台灣申請重新認證的時間太長、又要花錢，所以乾脆畫掉可以直接上架賣。此外，也有人表示，天然、有機都不能隨便標示，「在海關那邊就會被要求塗銷才能放行進口」、「我記得科克蘭的椰子油原本包裝上的organic也被畫掉」、每個國家法律不同，這在好市多很常見到」、「之前在外面買過日本的機能食品外包裝幾乎都被貼滿貼紙。」

根據衛福部食藥署的「食品標示諮詢服務平台」上，常見問答區就有談到「未使用任何添加物及防腐劑，產品外包裝是否可標示宣稱「天然」、「優質」等字樣？」答案是食品標示、宣稱含「天然」一詞，適用於食品不含額外食材及食品添加物，且未有顯著改變本質或去除部分成分之製程。

不過也有網友對於台灣的規定提出質疑，「我朋友在進口橄欖油的，莊園拿到世界最嚴格的歐盟有機產區認證，結果台灣不認歐盟的認證，所以他的頂級橄欖油中文標籤上不能打上有機兩個字，真的快被台灣笑死」。