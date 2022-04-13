他納悶菜單「蛤蜊不含肉」是要吃殼嗎？ 眼尖網友曝正解

異國料理在台灣廣受民眾歡迎，其中，義大利麵搭配各式醬料，常成成為外食族的美味選擇。一位網友點選義大利麵時，發現菜單有一項「蛤蜊不含肉」，令他納悶「那是要吃殼嗎？」貼文引發討論，幸好有眼尖網友幫解惑。

一位網友在《爆廢公社公開版》貼文一張菜單，義大利麵依搭配醬汁售價在80元到100元之間，價格相當平價，原PO圈出一項「蛤蜊（不含肉）」，令他不解問「蛤蜊不含肉？那是要吃殼嗎？」

一位網友發現菜單上寫著「蛤蜊不含肉」，令他疑惑難道是要吃殼嗎？貼文笑翻眾人。圖擷自 《爆廢公社公開版》

貼文一出，多位網友搞笑留言，「你還有沙啊」、「我喝湯吃肉你吃殼」、「補充甲殼素？」、「傻孩子，殼…才是鍊高湯精華」、「你可以跟老闆點一盤蛤蜊肉，肯定不收錢」、「會不會是吃土…，月底的時候挺方便的」。

有眼尖網友發現，菜單上有一欄寫「義大利麵（含肉‧蛋）」，猜測「意思是蛤蠣而已，沒有另外放肉」、「要蛤蠣就不能要豬肉雞肉或牛肉的意思吧」、「就不加肉片啊」、「往上看就可以理解，指的是醬汁。但怕引起誤解客訴，所以再強調不含肉。（太正經的人路過！）」、「神邏輯，菜單寫得這麼清楚還不懂嗎？」