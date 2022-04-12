他「1句感謝話」被外送員酸虛偽 網揭背後真相：自卑心作祟？

台灣外送業興盛，不僅帶給民眾訂餐上的方便，也有不少人加入外送平台行列，以賺取更多收入餬口。日前一名網友因為外送員在備註單上的一句話而相當惱怒，痛批「真的很想棄單」，內容曝光後也讓不少人直呼「這年頭拿錢的總是越來越跩」。

一名網友昨（11日）在Dcard上PO出「這樣的外送員真的很想棄單」的貼文，指出自己叫外送，竟在訂餐頁面看到負責接單的外送員寫道「辛苦了，就不用說了，就像老闆每天對員工說一樣，沒有實質幫助，只覺得是『偽善』。真的體諒就下樓取餐吧！」原PO把訊息曝光後，怒喊「原來善意的言語是偽善，代替你的工作內容才叫做體諒」。

原PO還原事發經過說，外送員騎車抵達住家門口時，聽到外送員「故意大力跺腳上樓的聲音」，面交餐點時的態度也不太好，「讓我很是疑惑，我是欠外送員錢了嗎？」

原PO表示自己的住家在二樓，跟餐廳店家距離130公尺而已，直說「真的那麼辛苦的話，要不要換別的工作啊！不要折磨客人折磨自己吧」，引發網友熱議。

有網友覺得原PO遇到不可理喻的外送員，「拿錢的就乖乖閉嘴吧！上個樓而已還抱怨，有工作就不錯了，還嫌當然禮貌性的『謝謝，辛苦了』」、「拿上樓本來就是外送員的服務內容吧！就像哪有711店員要求顧客自己結帳的」、「跟你說辛苦了是體諒不是應該欸，不想賺錢不要出來」、「不懂辛苦了到底哪裡不禮貌，自卑心作祟？」。

不過也有網友分析，「一兩樓真的還好吧！高樓層抱怨還比較合理，畢竟太耗體力會影響騎車專注度，況且一單才幾塊而已，可以理解外送員的心累」，有人回應原PO「那你幹嘛不棄單還要上來發文？你不也是需要對方的幫忙嗎？憑什麼說別人拿了錢就是該做的，而且他講的也有道理，確實人類就是偽善」。