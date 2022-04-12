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熱門手搖飲一直換「COCO」卻一直都在？ 網友曝：優勢不在這

聯合新聞網 / 綜合報導
手搖飲示意圖。（本報資料照片）
手搖飲示意圖。（本報資料照片）

台灣手搖飲品牌競爭激烈，許多品牌一時熱潮後又迅速消失。有網友便在PTT上發文詢問「COCO屹立不搖的原因」，他認為COCO雖然店一直開、到處都有，但其實比不上同等級的其他手搖飲店，「為什麼可以撐這麼久？」引起網友熱烈討論。

該網友表示，熱門的飲料店品牌換過好幾輪，如茶湯會曾經很紅、或清玉現在都已經看不到了，反觀COCO「茶底真的不行」，可不可、五十嵐、comebuy都好太多；奶茶也不行，奶粉珍奶很怪、果茶貴又調的淡，還一直跟著物價漲價，為什麼可以一直「屹立不搖？」

許多網友紛紛表示COCO規模其實超乎想像，「公司有錢，不止國內國外也一直在展店」、「COCO是全中國市佔率最大的茶飲店，台灣飲料店全球賺最多的就是COCO」、「紐約coco生意很好，我看老外都在買」；也有人認為他的優勢是便宜「COCO優勢在中低價位」、「現場師傅的最愛，甜又便宜」

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