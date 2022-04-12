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無尾巷風水不好沒人要？ 網友反推：避開一缺點其實很讚

聯合新聞網 / 綜合報導
巷口示意圖。圖／ingimage
巷口示意圖。圖／ingimage

有些人在買房時會避開所謂的「無尾巷」、也就是所謂的「死巷」，認為有風水、交通上的問題。有網友便在《靠北建商2.0》臉書社團上詢問「買房在無尾巷真的不好嗎？」引來許多網友們熱烈分享，舉出包括「安靜、有停車空間」等無尾巷的各種優點。

網友們認為無尾巷最大的優點是安靜、安全，「有些人喜歡住無尾巷，自成一小區，出入都是住戶，較不吵雜」、「我家無尾巷，覺得很好又安靜」、「有小孩的話不錯，他們在巷子玩比較不用擔心太多來車」。

也有人認為無尾巷的確有要注意的地方，也就是巷口不能太窄和太深。主要是為了公共安全「想想消防，你會懂的」、「居安思危、萬一發生災害比較麻煩」、「救護車要進得來就好」，以及交通問題「巷寬至少要6米，較方便會車」、「尾間可以停在門口，但要倒車回家，倒車技術會變很好」。

但更多人則說其實只要自己住起來覺得可以，不需太在意是不是無尾巷，「遇過說不好的都是風水老師」，且「千金買房，萬金買鄰」、「鄰居才是關鍵」、「鄰居素質，就真的要看，我們這就有鄰居租戶機車改管，無尾巷會放大音量」。

風水 房地產

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