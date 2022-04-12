她驚訝菜市場衣服超便宜 內行網友曝「1關鍵」勸三思

流行服飾不斷推陳出新，想要跟上時尚潮流，買新衣的花費也不少。有網友發文表示，日前和媽媽逛菜市場的衣服，發現價格便宜到令她驚訝，有些韓國製造的也只有一百多元，好奇問「為什麼菜市場衣服那麼便宜啊？」貼文一出，內行人曝內幕，勸「三思」。

一位網友在《PTT WomenTalk板》發文寫道，日前媽媽帶她去逛菜市場衣服，簡直讓她大開眼界。原PO表示，菜市場的衣服多數沒有品牌，如果不是太追求時尚的話，有些T-shirt和褲子只有一百多元就能買到，而且很多是韓國製的，不一定全是Made in China，好奇問「為什麼菜市場衣服那麼便宜？」

貼文曝光，有網友留言回應，「之前看過襯衫原價24000打折1200超便宜」、「我老婆衣服都菜市場買50、100的」、「我這市場有一件35的」。菜市場衣服能這麼低價，網友認為「服飾業成本了解一下」、「成本跟品牌的關係」、「之前看過賣標籤的，想哪裡製就有哪裡製，日韓台為大宗」、「市場逛一圈就知道去潮店的有多盤」、「衣服本來就很便宜，仿冒品更沒有設計和行銷的成本，批發在批都是全部一堆秤重在賣的」。

其中，有內行網友提醒，「源頭不明，三思」、「菜市場很多單一件，可能是舊衣回收箱或是工廠淘汰秤斤收購」、「來源不明，也有可能回收廠二手衣直接上標來賣」、「你那資源回收的吧，老闆是不是沒一件件掛起來，直接丟在一大池給你自己挑」、「很多都是回收桶的衣服，我家隔壁就是做這種生意的，好像很好賺」。