雞豬魚皆有才90！阿嬤佛心賣自助餐 網暖哭：便當裡都人情味

阿嬤絕不讓你餓！物價漲得比薪水快的現在，一般民眾不是提高餐費預算，就是減少食量或自己開伙，若能發現便宜大碗的便當，是求之不得的事。一名網友就遇到超佛心自助餐，不但份量十足又划算，算錢的阿嬤還主動減價，讓他感動不已。

「有一種餓叫阿嬷覺得你餓。」該網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張便當照，裡頭共有3道主菜和3道配菜，主菜包括炸雞腿、炸排骨和魚肉，配菜則是豆干炒小魚乾和2樣青菜。發文者表示，他在自助餐店裡夾好菜，負責結帳的阿嬤看到菜色後說「今天吃很豐盛哦，總共95元」，他應答道「因為我今天中午還沒吃」，沒想到順口回的一句話卻讓阿嬤立刻改口：「90就好90就好，記得吃飽一點！」讓他忍不住送上三個哭臉大喊「超級感動」。

網友們看到這樣豐盛的便當竟不到百元，紛紛感到不可置信，直呼「阿嬤背後有佛光」，「根本可以吃兩餐的份量」、「這盒便當有著滿滿的人情味」、「不敢想像…這生意一定也好到翻吧」、「30年前也不只吧」、「那魚還不是鹹魚，好俗」、「會做生意的阿嬤會少算你5元，讓你感動得下次再去還發文感謝」、「阿嬤是不是算錯」。

還有不少人提到自己平常買自助餐的價格，「我上次夾三個菜…一個雞翅，105」、「這在台北沒有130不可能」、「我們這邊至少150起跳，光那隻腿跟排骨就要90」、「這便當如果在新竹大約180~200」。更有許多網友敲碗想「感受阿嬤的溫暖」，「奶奶根本把你當親孫養了，菜色給的這麼澎湃」、「要說一下哪一間，我也中午沒吃啊！需要阿嬤疼！」。以發文者公開的個人資訊來看，自助餐可能位於高雄。

這則便當文也讓一些網友回憶起自己被「阿嬤老闆」照顧的故事，「阿嬤都這樣，我上次也是夾了120，阿嬤跟我說算100就好」、「以前三重集美街附近也有個自助餐阿嬤，每次菜都加滿到蓋不起來」、「突然想到以前念書的時候附近也有個阿嬤，跟他買15顆水餃+一碗酸辣湯，就會變成20顆水餃+酸辣湯飯，買炒飯變成2個男生吃都不完的量，她都說學生要吃飽點才有力氣讀書」。