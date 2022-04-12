吃生菜惹禍？20歲女曝菊花有種「陌生感」 下秒掉出詭異蟲體狂蠕

一名20歲的女網友分享，某天晚上洗澡時突然感到屁股有種「陌生感」，隨手一摸竟從肛門口掉出一條細白異物，疑似長得就像「蟯蟲」，不料過了十天，肛門的詭異「陌生感」再現，然而這次卻掉出瘋狂蠕動的蟲體，嚇得她趕緊衝去藥局買藥吃，並崩潰發文表示自己「蟯蟲確診」。

該名女網友在Dcard分享自己「蟯蟲確診」的經驗，她表示自國小黏蟯蟲貼片沒發現蟲卵後，原以為此生就與這蟲蟲無緣，但沒想到在13年後的某夜，洗澡時屁股突然有種陌生感，她便順手摸了菊花，卻驚見一條白白細小貌似「蟯蟲」的蟲體，「但這個小傢伙不會動啊」，讓她不知所措。

她透露，因本身學系會學到這類知識，清楚知道會得到蟯蟲危險族群是小孩，且是在衛生做不好的狀況下容易發生，但她表示自己酒精不離身，連指甲也剪得乾乾淨淨，還自認稍有潔癖。她便懷疑恐怕是上週，連吃五天的生菜時，誤把蟲卵吃肚，「但因為它不會動，我合理將它認為是金針菇」用來自我安慰。

過了十天後，她深夜準備就寢時，那股詭異感再度出現，「可以感覺有東西從小菊花爬出…」，下秒竟掉出一條瘋狂扭動的蟲體，噁心畫面差點把原Po給嚇哭，她趕緊把屁股裡裡外外猛洗3遍，仍告訴自己要堅強不能哭，「都見到牠本人了，沒話說，我基本上是蟯蟲確診」。

隔天她立刻衝去藥局買「蟯蟲驅蟲藥」，按照醫師指示服用2個療程，並提醒她要注意衛生清潔，且最近不要再吃生食。返家後，她將寢具用品全部洗曬，浴室也大掃除，她服用驅蟲藥後，開始拉肚子，「排出後也偷看了馬桶，好像真的有死掉的蟲蟲」，而她目前已完成第一個療程。

事後，原Po在搜尋資料後發現，儘管成人得到蟯蟲個案少之又少，但仍可能會發生，因此呼籲大家有異狀就盡快求醫，平時也要多關心自己的屁屁及飲食狀況。

文章曝光後，嚇壞不少網友們，「看完都覺得屁股癢癢的」、「第一次看到蟯蟲，我以為現代社會不會出現這種東西，好神奇」、「天啊我也愛吃生菜沙拉」、「好可怕小時候都會發蟯蟲貼紙，我以為有蟯蟲只是都市傳說而已」、「我的天⋯替妳的肛門拍拍」。

另外，也有人有類似經驗，「我以前超多超肥，我都以為是衛生紙屑，後來癢到受不了才知道是蟯蟲」、「我小時候也得過蟯蟲，那時候大便都是白色的蟲」「我小時候也有欸，但我沒有治療，我是覺得屁股癢癢的就深進去挖，然後就會看到幾條在動的蟲，但是不知不覺就好了」。