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鳥地方蓋捷運？中捷這一站每日僅20人次進出 他見空照圖怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
台中捷運通車將滿周年，部分民眾關注各站營運狀況。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中捷運通車將滿周年，部分民眾關注各站營運狀況。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台中捷運綠線通車將於本月25日滿1周年，這1年來不少民眾關心營運狀況，中捷董事長林志盈也定期在臉書公布每月運量，而其中有一站每日平均進出人次竟少到僅20上下，讓許多人質疑這一站開設的必要性。

一名網友以「中捷九張犁站是不是超前部署模範生？」為題，在網路論壇PTT上貼出中捷3月的各站日均運量統計，目前通車的18站中，以高鐵台中站4566人次排名第一，但有5個站日均人次不到1000，其中又以九張犁僅23最慘。

中捷綠線3月各站運量，九張犁日均23人次引發討論。 圖擷自台中城 Taichung臉書粉專
中捷綠線3月各站運量，九張犁日均23人次引發討論。 圖擷自台中城 Taichung臉書粉專

發文網友表示，捷運運輸原本是用來紓解城市壅塞的交通，然而九張犁可說是「標新立異的站點」，且本月的運量還是成長了4.55%後的數字，代表上個月更少。他並分享了該站的空照圖，只見車站旁是一片農地，「這是要蓋給誰搭？出入口只有幾家鐵皮工廠」，質疑為何要在這種「鳥地方」蓋捷運？

事實上，對於九張犁的運量，幾乎是每3個月就會有人在PTT發文關切，去年9月的日均人次更低到只有16，當時發文的網友還戲稱「可能比你家大樓搭電梯的人次還要低」。

此話題也在每次的發文中掀起熱議，「工作人員比乘客還要多」、「我家巷口便利商店都不只有16人」、「每日16人次可以設下車鈴按了才停吧」、「就是為了高鐵蓋的蚊子車站啊」、「農地上也有捷運站真是奇觀」、「那條線就是蓋給高鐵旅客用的，不是在地人」、「台中在地人有免費公車可以爽搭」。

有網友點出九張犁運量奇低的原因，「因為九張犁主要服務客源的南側出入口還沒蓋啊，北出入口出來什麼人家都沒有」，也有人圈出空照圖下方的教育機構，指出九張犁附近並非沒有人潮，只是卡在土地尚未徵收，若搭捷運去，必須繞一大圈才能抵達目的地，運量統計表也特別在九張犁站標註「九德區段徵收尚未開發」。

網友圈出九張犁站南側的教育機構，是該站主要人潮聚集地。 圖擷自PTT
網友圈出九張犁站南側的教育機構，是該站主要人潮聚集地。 圖擷自PTT

但有人認為關鍵在於主事者的決策，「就真的廢物站點，土地還沒重劃前根本不需要營運，現在營運就擺明在炒地皮」、「不意外，實際需求從來不是選擇位置的重點」、「可憐的捷運規劃，不是為了需求只是為了炒地皮讓政客賺錢」。

不過也有不少網友肯定「超前部署」的重要性，「當年台北很多捷運站剛蓋好附近也都田啊」、「新北也是，三鶯線籠埔直接蓋田中間」、「都等政府農地轉建地，你以為七期以前是啥？都是田啊！巨蛋附近也都是田」、「旁邊田說不定比你家貴，傻孩子」、「趁發展之前先蓋，成本比較低，沒啥問題吧」、「當時板橋也是這樣，市鎮慢慢蓋」、「（公車）10km免費是為了培養大眾運輸人口啊，也是為了捷運舖路」。

台中捷運 PTT

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