國中情侶揪同間廁所弄出「水聲」 路易莎店員怒：別把這當旅館

知名連鎖路易莎咖啡是不少學生K書的熱門地點，卻有一名女店員上網爆料，近日一對國高中生情侶硬闖提前關閉的二樓用餐區，兩人走進同一間廁所，後來「隱約聽到一點水聲但不太像洗手的那種」，讓店員氣得呼籲「不要把路易莎當旅館」。

該店員在「Dcard」上以「請不要把路易莎當旅館」為題發文表示，所屬門市營業到晚上9點，會提早一小時封閉二樓用餐區。某天，大約晚上8點30分一對情侶點餐，目測為國高中生，接近打烊時間男生先上樓，女生隨著上樓，「我以為女生要在門口等男生出來換她要上廁所…結果沒有！！！我看著他們進入同一間廁所…（有監視器）」。

於是，店員請另一位同事上樓「正面對決」敲了廁所門，「隱約聽到一點水聲但不太像洗手的那種」，讓她大罵「本店是咖啡廳不是你家房間更不是旅館…難道沒錢開房間嗎？」，完全不怕如果有其他客人上廁所，要怎麼開門離開。

網友打趣說「我以為路易莎是圖書館原來是旅館」、「所以是什麼水聲呢？」，也有人說「我覺得他們是在尋求那個刺激感」、「要是我就會一直敲門在廁所門口看他們怎麼出來了」，甚至有2位網友透露「我在星巴克也遇過，等廁所結果一對高中生前後從同間出來」。