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電扶梯不能站左側？ 他竟被後方旅客嗆「法律有規定」

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運電扶梯一景。圖／本報資料照片
捷運電扶梯一景。圖／本報資料照片

捷運站裡民眾往往習慣站在電扶梯右側，左側禮讓給快速通行者，但台北捷運並未限制旅客搭乘電扶梯時，要站左側還是右側。日前就有一名網友抱怨，他站在左側的手扶梯，被旅客嗆「左側不是讓你站的，而且法律就是規定左邊不能站人」，讓他十分傻眼。

網友在「爆料公社發文表示，他下午搭捷運時，站在手扶梯的左側，被一個旅客嗆「趕快走上去，左邊不是讓你站的」，原PO反駁「左邊是可以站的」，對方竟回「法律規定手扶梯左邊不能站人」，讓原PO傻眼表示「法律什麼時候有這條規定？」並抱怨「趕時間是不會走樓梯嗎？」

對此，網友們幽默表示「這麼愛走的話，可以去走樓梯阿」、「旅客真的都從左邊衝上來，趕時間可以去爬樓梯衝刺就好嗎？」、「先不管快不快，在電扶梯上走很危險」、「我會直接跟他說，不好意思趕時間請走樓梯，還有請問哪條法律有說一定要站右邊」、「左右都可以站，如果捷運真的有規定，只會規定要站定站好，不能在手扶梯動作時行走，不會規定只能站哪裡。」

根據台北捷運官網指出，為兼顧電扶梯搭乘安全、秩序及通行或站立兩側旅客使用權益，捷運持續以「緊握扶手、站穩踏階」主題進行宣導，並未限制旅客搭乘電扶梯應站立左側或右側及行走與否。民主社會尊重個人不同的選擇，也期盼旅客間能夠包容不同想法，發揮捷運禮讓文化，共同維護電扶梯的搭乘秩序與安全。

捷運 北捷 爆料公社

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