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未來烏東大戰將與基輔之戰非常不同 專家分析原因

紅綠燈「這規定」一堆人錯了好多年 網驚喊：現在才知道！

聯合新聞網 / 綜合報導
紅綠燈號誌是指引車流，維護交通安全的重要設施。圖／聯合報系資料照片
紅綠燈號誌是指引車流，維護交通安全的重要設施。圖／聯合報系資料照片

紅綠燈號誌是指引車流，維護交通安全的重要設施，然而，近日就有一名男網友好奇發文詢問「有多少人不知道四燈式號誌就算沒有亮箭頭也可以左轉？」貼文引來大批網友熱烈討論。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見四燈式號誌除了亮起綠色圓燈，還亮起一個綠色箭頭指向左邊，讓原PO不禁問道「有多少人不知道這種燈號，就算沒有亮箭頭也可以左轉？」

文章曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言「不行欸，會被科技執法開單」、「不可以...我老公上個月才因為這個被開過單，警察就每天在路口攔這種的」、「我也是在有多向號誌，全圓形綠燈亮時左轉，就被開單了，警察說要有左轉燈才能轉」、「在台北要小心轉，被開過單」、「一大堆人不知道」、「我承認，我現在才知道」。

但也有網友表示「圓形綠燈就是直走左右轉都可以，箭形綠燈就是只有指示方向才能轉」、「圓綠燈左轉被開單可以申訴，一些警察自己也不太清楚，這個交通大隊有解釋過，申訴也會成功」、「可以，這邊如果有人說不行，真的不要開車上路，這種燈轉過去有警察攔被開單請去申訴，要懂得維護自己的權益，不是警察開單就是絕對的」。

事實上，根據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第206條，「圓形綠燈」在無其他標誌、標線禁制或指示下，圓形綠燈表示准許車輛直行或左、右轉；而「箭頭綠燈」表示僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。

一名男網友發文詢問「有多少人不知道四燈式號誌就算沒有亮箭頭也可以左轉？」掀起熱議。圖／翻攝自爆廢公社公開版
一名男網友發文詢問「有多少人不知道四燈式號誌就算沒有亮箭頭也可以左轉？」掀起熱議。圖／翻攝自爆廢公社公開版

標誌 警察 爆廢公社

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