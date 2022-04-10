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男幫開禮車只收到200元紅包 內行人曝：最低價要包到這數字！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨「朋友提供結婚的表哥禮車，又幫忙開車載新娘到新郎家，只有收到200元紅包」。圖片來源/ingimage
一名網友抱怨「朋友提供結婚的表哥禮車，又幫忙開車載新娘到新郎家，只有收到200元紅包」。圖片來源/ingimage

過年、婚禮紅包是華人習俗，網路上也有「紅包價目表」，說明紅包該包多少才符合禮節，不僅婚禮賓客會包紅包，結婚的新人也會給幫忙婚禮的親友紅包，表達感謝之意，但日前有網友表示「朋友幫忙表哥開新娘禮車，提供車又開到新郎家，沒想到表哥只包200元」，內行人表示「最低要包600元」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，朋友幫忙表哥開新娘禮車，而且朋友不僅提供車子，還幫忙駕駛到新郎家，沒想到新郎拿出的紅包「只有200元」，讓原PO怒稱「這種人怎麼有辦法結婚？」

對此，許多網友表示「這種時候是看交情，幫忙開車又提供車輛的話，拿到紅包也是會包回去，但200元有點少」、「代駕也沒那麼便宜」、「想當年，我只是在餐廳門口放個鞭炮迎娶新娘，就有1000紅包了」，還有內行人表示「600是最低價，低於600乾脆不要包」。

還有過來人分享自己包給親友的經驗，表示「200真的有點太少，我十年前結婚的時候，新娘車我是包3600，其餘五台車各2600，放鞭炮1200，我們是男女雙方，都有包紅包給出車以及幫忙的朋友，他們一大早就過來幫忙，真的非常感謝他們」。

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