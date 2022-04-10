Mazda為什麼叫馬自達？ 內行網友曝：要叫「松田」

許多國外品牌進口來台灣，會使用外文念法，日前一名網友分享與朋友的對話紀錄，友人疑惑日系車廠「Mazda」為何叫做馬自達，他一時之間也不了解原因，覺得跟一般日系品牌的名稱不同，上網發問後才知道「馬自達」是Mazda的中文音譯，如果要翻成中文語意的話，應該是「松田」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出對話，提到「TOYOTA叫豐田、Honda叫本田，那Mazda為什麼叫馬自達？」讓他一時之間回答不出來，轉而詢問眾網友「名為馬自達的原因」。

對此，不少網友分享，馬自達其實是Mazda的音譯，如果用日文的語意來翻的話，應該要叫「松田」才對。一名網友指出「其實他翻日文是叫『松田』，但日本馬自達用マツダ(Matsuda)表示，所以馬自達=マツダ＝まつだ=松田，只是他中翻因為他官網用片假名，所以以為是外來語故直翻馬自達」。

而事實上，TOYOTA豐田、Honda本田、Mazda馬自達，都是根據創辦人的姓氏來命名的。