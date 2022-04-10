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新竹工程師抱怨一份「粉漿蛋餅」要70元！ 卻遭眾人回嗆
物價南北大不同，不少人常常抱怨在南部只要幾塊錢就能買到的東西，在北部卻要花更高的價錢才能買到，有一名網友近日就分享他在竹北點了一份要價70元的粉漿蛋餅，讓他對於竹北的物價大傻眼，但也有網友表示，「當你年收300萬時，買東西就不會看價錢了」。
原PO在PTT上以「竹北這個蛋餅要70喔？」為題分享他到竹北點了一份粉漿大蛋餅，加起司就要70元，「拿到整個傻眼欸，人家是工程師不是盤子師欸，這南部賣40以上就算貴了吧？」
網友紛紛留言，「台北都沒這麼貴了」、「這個厲害，天母用uber叫都只要45」、「超盤，我這邊只要半價」、「連塊肉都沒有賣70，真的很敢開」、「這個我這邊要40」、「南部豆漿嫂大份35」、「盤爆，我蔥油餅加蘿蔔糕才60」、「竹科窮人都吃麥當勞，真心不騙」、「麥當勞好像還比較好」、「70...是在搶劫喔」。
此外，也有網友表示，「不爽去南部啊」、「竹科好賺」、「當你年收300萬時，買東西就不會看價錢了」、「南部收入一半都不到」、「房子都3000萬的，這個才70算便宜了」、「都說竹北了不用太驚訝」、「竹北嫌貴，你是不是哪裡有問題」、「竹北只要能吃都賣得出去」、「等你知道竹北人多有錢之後，就不驚訝了」。
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