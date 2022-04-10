快訊

單日本土恐破萬？醫估17天 示警中南部恐挺不住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹工程師抱怨一份「粉漿蛋餅」要70元！ 卻遭眾人回嗆

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友近日分享他在竹北點了一份要價70元的粉漿蛋餅，讓他對於竹北的物價大傻眼，網友卻反嗆，「等你知道竹北人多有錢之後，就不驚訝了」示意圖／ingimage
有一名網友近日分享他在竹北點了一份要價70元的粉漿蛋餅，讓他對於竹北的物價大傻眼，網友卻反嗆，「等你知道竹北人多有錢之後，就不驚訝了」示意圖／ingimage

物價南北大不同，不少人常常抱怨在南部只要幾塊錢就能買到的東西，在北部卻要花更高的價錢才能買到，有一名網友近日就分享他在竹北點了一份要價70元的粉漿蛋餅，讓他對於竹北的物價大傻眼，但也有網友表示，「當你年收300萬時，買東西就不會看價錢了」。

原PO在PTT上以「竹北這個蛋餅要70喔？」為題分享他到竹北點了一份粉漿大蛋餅，加起司就要70元，「拿到整個傻眼欸，人家是工程師不是盤子師欸，這南部賣40以上就算貴了吧？」

網友紛紛留言，「台北都沒這麼貴了」、「這個厲害，天母用uber叫都只要45」、「超盤，我這邊只要半價」、「連塊肉都沒有賣70，真的很敢開」、「這個我這邊要40」、「南部豆漿嫂大份35」、「盤爆，我蔥油餅加蘿蔔糕才60」、「竹科窮人都吃麥當勞，真心不騙」、「麥當勞好像還比較好」、「70...是在搶劫喔」。

此外，也有網友表示，「不爽去南部啊」、「竹科好賺」、「當你年收300萬時，買東西就不會看價錢了」、「南部收入一半都不到」、「房子都3000萬的，這個才70算便宜了」、「都說竹北了不用太驚訝」、「竹北嫌貴，你是不是哪裡有問題」、「竹北只要能吃都賣得出去」、「等你知道竹北人多有錢之後，就不驚訝了」。

工程師 新竹

延伸閱讀

他好奇「天龍國最大缺點是啥？」 網狂點名這2項：太離譜

他逛魚市見「那個魚」滿頭問號 內行網友讚：酥炸配酒一絕

好市多藍莓生乳酪「切開底部全碎」 原來少一動作

好市多1麵包好吃到店員也推 女網友二衝只為再買1盒

相關新聞

特斯拉車主有特別優越感？ 網友抱怨「只差沒說要跟車子結婚」

特斯拉電動車以強大的軟硬體整合廣受民眾追捧，也因而常常有「排隊才買得到」的現象。《PTT》上一名網友便發文詢問「開特斯拉的人是不是特別有優越感？」，他認為特斯拉目前相較於油車還是少數車種，因而讓已經買特斯拉的人有覺得「高人一等的現象」。

新竹工程師抱怨一份「粉漿蛋餅」要70元！ 卻遭眾人回嗆

物價南北大不同，不少人常常抱怨在南部只要幾塊錢就能買到的東西，在北部卻要花更高的價錢才能買到，有一名網友近日就分享他在竹北點了一份要價70元的粉漿蛋餅，讓他對於竹北的物價大傻眼，但也有網友表示，「當你年收300萬時，買東西就不會看價錢了」。

疫情害商家狂倒…鞋全家福為何屹立不搖？內行人點「3優勢」

近幾年疫情發燒，許多店家不堪虧損紛紛吹熄燈號，其中不乏知名連鎖企業，對經濟而言是一大衝擊。然而，一名眼尖的網友發現，近來知名鞋店都有陸續關店的趨勢，唯獨鞋全家福似乎不受影響，讓他好奇「為何鞋全家福仍屹立不搖？」，文章引發討....

小孩都看卡通？ 網曝平板打開就點「這個」

現在許多父母會讓孩子從很小就開始使用3C產品，日前一名網友在「Dcard」發文表示，有天在外排隊時，看到前面小朋友拿著平板在看「ASMR」，讓她驚訝表示：「現在的小朋友都不看卡通了嗎？」

巧合？她信用卡被店員「唱名」 兩小時後慘遭盜刷

一名網友在「爆廢公社」發文提到，她在賣場購物時，店員建議她用APP綁定信用卡可享有集點優惠，她也讓服務人員幫忙綁定，沒想到員工卻把她的信用卡資訊全唸出來。兩小時後她發現信用卡有四筆盜刷，雖無法確定是兇手是誰，但也讓她直呼：「下次還是自己來不要讓別人碰」。

工作到半夜洗澡遭鄰居抗議揚言報警 眾人氣：反告他騷擾

連在家裡洗澡也不行？一名網友在臉書發文抱怨自己因為工作關係所以每天都晚回家，沒想到半夜要洗澡上廁所還被鄰居抗議太吵，讓他相當無奈。貼文一出引起眾人熱議，不少鄉民都替原PO抱不平。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。