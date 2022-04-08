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工作到半夜洗澡遭鄰居抗議揚言報警 眾人氣：反告他騷擾

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友因為工作關係很晚才回家，但半夜洗澡卻遭鄰居抗議太吵，讓他很無奈。 圖／ingimage
一名網友因為工作關係很晚才回家，但半夜洗澡卻遭鄰居抗議太吵，讓他很無奈。 圖／ingimage

連在家裡洗澡也不行？一名網友在臉書發文抱怨自己因為工作關係所以每天都晚回家，沒想到半夜要洗澡上廁所還被鄰居抗議太吵，讓他相當無奈。貼文一出引起眾人熱議，不少鄉民都替原PO抱不平。

原PO在「爆料公社」寫道自己因為工作因素，每天都很晚才回到家，也因此洗澡的時間都在半夜時候，沒想到鄰居竟然嫌太吵，還揚言要報警告他，讓原PO相當傻眼。

除了半夜不能洗澡外，鄰居還不滿原PO走路聲音太大、上廁所馬桶沖水聲很吵，讓他無奈地說自己洗澡才5分鐘，而且也沒有唱歌，「請問憲法第15條保障人民之生存權，現在連洗澡都犯法嗎？」

貼文也讓不少人看不下去，「請他提出證明，噪音分貝的數據」、「臉皮厚一點，不要理他就好了，叫他要告去告」、「不能撇大條？難道要拉他家門口？」、「請他不要半夜敲門擾人安寧」、「跟他說有本事上下左右都買下來」、「真是很有事的鄰居，不要理他，法律沒規定說不可以半夜洗澡上廁所」、「不管做什麼都會被抗議，那就放開來做吧，反正都會被抗議了」、「半夜騷擾鄰居、恐嚇、限制自由，告他」。

還有網友分享自身經驗和解決方法，「新大樓真的很大聲，我樓上也是一樣三更半夜洗澡，讓我沒有辦法睡覺，建議可以改在另外一間浴室，如果有的話…我是已經改在客房睡覺了」、「大學租屋的時候最後一年也是同樣的狀況，遇到神經病的樓下，但沒有沖馬桶這麼誇張，後來直接開戰叫他證明是我這間，就不了了之了」、「我也遇過，我有請管委會主委跟管理員轉達，麻煩請他盡量報警，並請環保局測音量，如果未超標，我直接提告此住戶蓄意騷擾，並在下次管委會會議記錄此次事件備存」。

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