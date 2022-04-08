客人訂餐懶得下樓拿 備註竟告知大門密碼讓外送員傻眼

現代人講究快速方便，也因此外送服務已成為趨勢，只要動動手指就可以在家裡等待美食上門，不過有一名外送員在臉書發文抱怨，他說日前接到一張訂單，但對方懶得出門拿餐，就在備註裡告知自家大門密碼，讓這名外送員很傻眼，貼文也讓不少人罵翻。

從原PO在「外送員的奇聞怪事」貼出的訂單截圖看到，對方在備註要求他從牛排館跟服飾店中間小通道走進來，然後還告知大門的密碼，開門後再搭電梯到二樓，並且把餐點放在鞋櫃上，原PO傻眼地說「你大哥可不可以不要因為自己懶就告訴我你家大門的密碼啊？我要是你鄰居一定跟你翻臉」。

原PO的遭遇也讓不少人不能認同「其實這個考驗外送員的良心，萬一哪天外送員心生歹念，其實可以透過這種方式行竊」、「很多這種人，還有跟你講鑰匙放在那邊的都有，都是日常」、「這種人很自私，不管別人的安危，期待哪天小偷、強盜先到他家」、「在香港好平常，每天都有幾單是有密碼的」、「我是他鄰居也會生氣，輕易放陌生人進出」、「遇到這種的我都不理他，叫他自己來拿，又沒多少錢，哪有理由叫我走樓梯還是送到你家門口，住一樓就沒話說了」。

還有同業分享親身遇過的經驗，「這種我之前遇過，也遇過把大門鑰匙藏信箱要我自己開門上去」、「我還遇過到了打電話會丟鑰匙下去給你，結果她從5樓陽台丟…咻，卡在一樓遮陽棚」、「還遇到客人沒錢要我拿她提款卡幫她領錢的」、「我上次送的直接把鑰匙綁在大門，我想問你怎麽不乾脆把門拆了？」