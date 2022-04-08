網友留言要求不可讓醫護內用 店家一句話霸氣回嗆全場稱讚

新冠肺炎在全民的努力下，台灣的疫情相較其他國家控制得還不錯，而當中醫護人員功不可沒，冒著極大感染風險仍然堅守崗位，不過有民眾卻對醫護人員帶有異樣眼光，認為他們容易帶有病菌，甚至還要求甜點店家應拒絕醫護人員內用，沒想到此舉讓店家大為光火，留言反擊。

花蓮一家知名甜點店「歪歪歪甜點」在臉書上貼出和顧客的對話截圖，這名客人不客氣地要求店家不可讓護理人員內用，否則他絕對不消費，甚至也不會外帶和宅配。原來店家認為去年（2021）疫情艱困的時候，有醫護人員辛苦的為民眾服務，因此想盡微薄之力，不畏他人眼光，堅持歡迎醫護人員內用消費，沒想到卻被一些憂心受到傳染的消費者抵制。

店家對於顧客的嗆聲不以為意，還留言反擊「可以留下您的姓名與電話嗎？以後關於您的訂單，絕不預留與製作，謝謝您」，這樣的回應讓對方很不開心地說「你確定要為了小樹放棄大林？」對此，店家發文表示如果消費者想抵制、不想消費都沒有關係，但不要恐懼也不要情緒勒索，仍然堅持己見歡迎醫護人員內用消費，還霸氣地回嗆「恁祖罵愛護小樹怎麼樣」。