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網友留言要求不可讓醫護內用 店家一句話霸氣回嗆全場稱讚
新冠肺炎在全民的努力下，台灣的疫情相較其他國家控制得還不錯，而當中醫護人員功不可沒，冒著極大感染風險仍然堅守崗位，不過有民眾卻對醫護人員帶有異樣眼光，認為他們容易帶有病菌，甚至還要求甜點店家應拒絕醫護人員內用，沒想到此舉讓店家大為光火，留言反擊。
花蓮一家知名甜點店「歪歪歪甜點」在臉書上貼出和顧客的對話截圖，這名客人不客氣地要求店家不可讓護理人員內用，否則他絕對不消費，甚至也不會外帶和宅配。原來店家認為去年（2021）疫情艱困的時候，有醫護人員辛苦的為民眾服務，因此想盡微薄之力，不畏他人眼光，堅持歡迎醫護人員內用消費，沒想到卻被一些憂心受到傳染的消費者抵制。
店家對於顧客的嗆聲不以為意，還留言反擊「可以留下您的姓名與電話嗎？以後關於您的訂單，絕不預留與製作，謝謝您」，這樣的回應讓對方很不開心地說「你確定要為了小樹放棄大林？」對此，店家發文表示如果消費者想抵制、不想消費都沒有關係，但不要恐懼也不要情緒勒索，仍然堅持己見歡迎醫護人員內用消費，還霸氣地回嗆「恁祖罵愛護小樹怎麼樣」。
網友們一面倒地力挺店家，「傻眼，什麼威脅的口氣，看了就爆氣，醫護人員最辛苦了，那最好他都不會因為生病去醫院裡」、「為什麼要攻擊辛苦的醫護人員？」、「感謝用行動支持醫護/防疫人員的店家，有您們真好」、「太棒了，又少了一個來跟我搶蛋黃酥了」、「我是大林之一，謝謝歪廚放棄小樹」、「身為花蓮人現在才知道你們，真是我的不對！回家一定去吃爆」。
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