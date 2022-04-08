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好市多「巨嬰」出沒？女蹲坐推車內要男生推 網友齊聲唾棄

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友到好市多購物，驚見一名女子坐在推車內讓男友推著購物。圖/擷自爆廢公社公開版
有網友到好市多購物，驚見一名女子坐在推車內讓男友推著購物。圖/擷自爆廢公社公開版

賣場出現奧客事件層出不窮，好市多近期又出現顧客做出脫序行為。有網友到好市多購物時，發現一名女子坐在推車內讓男友推著購物，讓他當場傻眼，直呼「巨嬰來了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見本該是放置商品、食物的賣場推車內，竟出現一名女子以蹲坐的方式乘坐，手裡還拿著手機疑似在拍攝後方推著推車的男友，沉浸在兩人世界，絲毫不受旁人眼光影響。

這對情侶的誇張行徑曝光，不少網友看了直搖頭，紛紛留言嘲諷，「這應該是哪裡有殘疾，只是我們看不出來而已，要體諒」、「好可憐哦，長那麼大了還不會走路，還要爸爸推」、「誰家女兒真丟臉」、「年紀輕輕就要人家推」、「真希望她有在社團裡看看自己有多丟臉」。

另外，也有網友認為賣場應要求兩人賠償，「真的很希望Costco制訂規則張貼公告，除了嬰幼孩和殘疾人士之外，只要人進拖車，一律視毀損求償」、「我是業者我就要他把推車給我買回家」、「終於知道為什麼推車會變形」。

好市多 奧客

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