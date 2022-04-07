床邊充電頭暗藏針孔 她嚇哭籲「保護好自己」

日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她發現前男友在床頭裝設針孔充電頭，且有遠端監控功能，讓她嚇壞並決定走法律程序，希望能藉發文警惕網友注意自身安全。

女網友提到，她發覺床頭的充電豆腐頭內藏針孔攝影機，而做出這件事的，疑似是她非常信任的職軍前男友。該針孔攝影機能遠端監看、監聽，拔下來還能再錄兩小時，而前男友回到部隊後就用這種方式監控她。發現當下，她不敢置信崩潰大哭，深怕錄影內容哪天可能被外流，也對前男友做出這種事感到非常失望。

她在和前男友交往過的女生連繫後，才發現這件事已經不是第一次發生。原PO發文提醒，這種偷拍針孔可能被藏在各種想不到的地方，甚至在購物網站就能買到，因此，不論在公共場合或是在外住宿都要非常小心。無論對方用意如何，只要被拍者不知情，就可能觸犯妨害秘密罪，原PO提醒：「請勇敢站出來聯繫警方尋求協助，不要因為害怕姑息這種人」。

有網友問她針孔攝影機被放了多久，她則回應，「真的不知道多久了，他有好幾個充電頭都是黑色的，都帶來帶去，幾乎都插在床頭…也不知道被拍了多久，發現的那次是放了七天了，但是裡面檔案只有近三天，應該是被他遠端刪掉了」。至於如何發現針孔攝影機藏在充電豆腐頭，她則回應因目前還在走法律程序，因此無法透露太多內容，之後會再發文整理。

許多網友留言表示，發生這種事情實在太可怕，「妳很勇敢，告死他」、「我之前跟交往五年的女友分手原因也是因為類似的事情，建議快點斷乾淨。一個類似USB大小，可以接受超過一定分貝後，自動撥打電話到他手機，然後就可以監聽當下環境，想到我就覺得噁心」。而該針孔攝影機被充電豆腐頭藏在蓋子內卻仍能錄影，網友推測，「我猜啦，蓋著應該也是能錄的。鏡頭蓋子有開一個小孔類似汽車玻璃貼很黑的遮陽貼紙那樣的效果。去拍賣逛一下超多這種東西超可怕，插座、掛鉤、水瓶、火災感應器、遙控器」。