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他買水果茶喝到自帶「產銷履歷」 老婆回應引網爆笑：好幽默

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友買了一杯水果茶，裡面的水果上竟然有「產銷證明的貼紙」未撕掉，令他相當傻眼。圖／爆廢公社
有網友買了一杯水果茶，裡面的水果上竟然有「產銷證明的貼紙」未撕掉，令他相當傻眼。圖／爆廢公社

台灣的飲料店店數相當多，讓愛喝手搖飲的民眾擁有不少選擇。一名網友去飲料店買了一杯水果茶，沒想到裡面的水果上竟然有「產銷證明的貼紙」未撕掉，令他相當傻眼，而原po老婆的回應也吸引起不少網友討論及爆笑。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」抱怨，他去飲料店買水果茶，不料，喝的時候竟發現裡面的水果上有「標籤貼紙」，代表根本沒洗，拿去給店員換，對方竟只把水果換起來而已，令他不禁疑惑，「這樣有什麼差別？換了水果就不會有農藥殘留或其他問題的疑慮嗎？」，原po也表示，自己沒什麼特別要求，只要店員重做一杯就好了，店家甚至連道歉都沒有。

原po老婆仍然喝得很開心，「這家店太扯了啦！這根本沒洗嘛，太誇張啦」，原po則傻眼地回應，「那你不扯嗎？都不怕怎樣喔…還一邊罵一邊喝」，老婆說「因為今天是清明節，他可能想祝我清明節快樂」，令原po相當無言，此文一出，吸引不少人熱烈討論。

網友紛紛批評店家，「有標籤太扯了…不是都會撕起來嗎？」、「下次會不會出現護網套」、「很懷疑店家有沒有洗，有洗不可能沒看到」、「意思是讓你看到，產地標示產銷履歷」、「來源證明！」、「這個我不行耶，就算知道不可能像家裡這樣洗，好歹也把標籤撕掉裝一下」、「無法接受，感覺標籤的膠多少也泡進去了」、「掃看看QR扣可以看到原產地」、「連標籤一起切下去真的很糟糕，這樣會讓人懷疑水果到底有沒有洗過和品質篩選過呢」、「我喝到過幾次，之後都不敢喝水果茶」。

有網友則認為，原po老婆的回應相當幽默，「但你老婆好幽默喔」、「一邊氣一邊喝，很寶的老婆大人」、「你老婆還蠻大度的」、「太太好可愛」、「太太比你幽默多了！」、「老婆好樂觀喔」。

手搖飲料 產銷履歷

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