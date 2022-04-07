除了少子化 台灣還有什麼「世界第一」 ？網友一致推這比賽

台灣雖小，卻創造不少奇蹟，不管防疫成果、或是半導體產業的發展，都算上國際優等生。有網友在ptt八卦板提出大哉問，「除了眾所皆知的少子化之外，台灣有什麼冷門的世界第一，是比較少人知道的嗎」，網友回響熱烈。

有人道出辛酸，「房價快要有機會一拚了」、「車禍死亡率是已開發國家最高」、「人行道機車車流量」、「少子化第一、房價所得比第一」、「機車密度」、「人口近視比例」、「年度新名詞數量」、「詐騙呀，世界都要跟台灣看齊」、「外車道比內車道快的國家」、「大學密度」。

也有網友開玩笑，「宅男女神世界第一多」、「宮廟密度世界第一，三步一壇五步一廟」、「世界第一最不會喝酒，台灣接近一半有無法代謝酒精的基因，這個無法代謝酒精的基因比例世界第一」。

有網友舉出前段班產業，「遊艇產業」、「腳踏車鏈條，全球市佔率八成」、「水龍頭」、「上銀科技的線性滑軌是世界第1一，毛利也很高40%以上，夠冷門了吧」、「遠洋漁船的數量是世界第一」、「口琴」、「Airsoft擬真空氣槍製造生產，是全球市占率90％以上」、「潛水衣」。

不少網友推薦賽事，「萬年答案巧固球」、「巧固球，而且吊打第二名一百條街」、「合球跟巧固球，我們可是世界強權」、「競技疊杯」。

根據維基百科，巧固球（Tchoukball）是一項球類運動，約在1970年代發明，球撞到球網會發出類似法文「tchouk」的聲音，故而命名，中文音譯為「巧固球」。

巧固球比賽共有7名球員和5名候補，基本玩法是球員於3公尺半圓的禁區外射球，球反彈出禁區及落於場區內，並且中途沒被對手球員接到球便可得分，比賽中途不能去搶對手的球，亦不能阻礙對方傳球、射球。目前國際巧固球總會會長也是我國籍的黃進成。