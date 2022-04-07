快訊

國際新聞女權說教？台灣為何需要性別視角

今天本土確診個案380例、總計超過500例 陳時中：對

除了少子化 台灣還有什麼「世界第一」 ？網友一致推這比賽

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為全明星運動會節目，巧固球賽競爭相當激烈。圖／台視提供
圖為全明星運動會節目，巧固球賽競爭相當激烈。圖／台視提供

台灣雖小，卻創造不少奇蹟，不管防疫成果、或是半導體產業的發展，都算上國際優等生。有網友在ptt八卦板提出大哉問，「除了眾所皆知的少子化之外，台灣有什麼冷門的世界第一，是比較少人知道的嗎」，網友回響熱烈。

有人道出辛酸，「房價快要有機會一拚了」、「車禍死亡率是已開發國家最高」、「人行道機車車流量」、「少子化第一、房價所得比第一」、「機車密度」、「人口近視比例」、「年度新名詞數量」、「詐騙呀，世界都要跟台灣看齊」、「外車道比內車道快的國家」、「大學密度」。

也有網友開玩笑，「宅男女神世界第一多」、「宮廟密度世界第一，三步一壇五步一廟」、「世界第一最不會喝酒，台灣接近一半有無法代謝酒精的基因，這個無法代謝酒精的基因比例世界第一」。

有網友舉出前段班產業，「遊艇產業」、「腳踏車鏈條，全球市佔率八成」、「水龍頭」、「上銀科技的線性滑軌是世界第1一，毛利也很高40%以上，夠冷門了吧」、「遠洋漁船的數量是世界第一」、「口琴」、「Airsoft擬真空氣槍製造生產，是全球市占率90％以上」、「潛水衣」。

不少網友推薦賽事，「萬年答案巧固球」、「巧固球，而且吊打第二名一百條街」、「合球跟巧固球，我們可是世界強權」、「競技疊杯」。

根據維基百科，巧固球（Tchoukball）是一項球類運動，約在1970年代發明，球撞到球網會發出類似法文「tchouk」的聲音，故而命名，中文音譯為「巧固球」。

巧固球比賽共有7名球員和5名候補，基本玩法是球員於3公尺半圓的禁區外射球，球反彈出禁區及落於場區內，並且中途沒被對手球員接到球便可得分，比賽中途不能去搶對手的球，亦不能阻礙對方傳球、射球。目前國際巧固球總會會長也是我國籍的黃進成。

巧固球 遊艇 工具機 少子化 半導體 腳踏車 房價

延伸閱讀

大學打工辭職被主管罵王子病 爸爸鐵了心送他去「這裡」磨練

高齡、少子化照服員缺很大 嘉縣採「訓用合一」培訓

他憂少子化讓房價崩盤 網分析：只有「這區」房價會降

大學錄取率估111.6% 公校名額增、私校生存空間恐再縮

相關新聞

特斯拉車主有特別優越感？ 網友抱怨「只差沒說要跟車子結婚」

特斯拉電動車以強大的軟硬體整合廣受民眾追捧，也因而常常有「排隊才買得到」的現象。《PTT》上一名網友便發文詢問「開特斯拉的人是不是特別有優越感？」，他認為特斯拉目前相較於油車還是少數車種，因而讓已經買特斯拉的人有覺得「高人一等的現象」。

小心超商取貨詐騙通知 他付近千元一看包裹內容物氣炸了

日前有網友表示收到超商取貨簡訊，卻沒印象近期下單什麼商品，只好半信半疑去結帳，結果發現包裹要價近千元，再拆開一看，裡頭是成袋的紅包，「他（店員）直接跟我說我應該是被詐騙了」，讓原PO十分傻眼。

除了少子化 台灣還有什麼「世界第一」 ？網友一致推這比賽

台灣雖小，卻創造不少奇蹟，不管防疫成果、或是半導體產業的發展，都算上國際優等生。有網友在ptt八卦板提出大哉問，「除了眾所皆知的少子化之外，台灣有什麼冷門的世界第一，是比較少人知道的嗎」不少人都給了一致的答案。

屁孩爬祖墳「尿尿」公嬤流淚 網批：絕子絕孫也是一種祝福

清明掃墓向來是長輩們注重的祭祖習俗，不料網路上傳出一段影片，有一屁孩爬上墳墓拿著水管噴水嬉鬧，隨即引來不少網友批評「公嬤看了流眼淚兼搖頭」。

摩斯最強非紅茶？她驚見「低調神品」 老饕讚：吃過回不去

台灣速食市場競爭激烈，各業者都有自己的特色餐點及支持者。一位女網友近日發現摩斯漢堡販售一款甜品，讓她一吃驚為天人，趕緊發文分享。貼文一出，釣出老饕大讚「超好吃」、「吃一次就回不去了」。

她臉書網購雨衣收到「垃圾袋」遭全家取笑 網嘆：就是講不聽

網路購物服務讓民眾生活更便利，但詐騙事件也層出不窮。一位女網友表示在網路購買2件雨衣，要價1050元，結果收到工農漁牧用的防水服，顏色看起來還像是垃圾袋，害她被家人取笑。貼文一出，眾人嘆「別買一頁式廣告，就是不聽」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。