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屁孩爬祖墳「尿尿」公嬤流淚 網批：絕子絕孫也是一種祝福

聯合新聞網 / 綜合報導
紫衣屁孩腳踩墓碑上，手拿水管噴水，故意擺放私密處表演「尿尿小童」。 圖擷自爆廢公社公開版
紫衣屁孩腳踩墓碑上，手拿水管噴水，故意擺放私密處表演「尿尿小童」。 圖擷自爆廢公社公開版

清明掃墓向來是長輩們注重的祭祖習俗，不料網路上傳出一段影片，有一屁孩爬上墳墓拿著水管噴水嬉鬧，隨即引來不少網友批評「公嬤看了流眼淚兼搖頭」。

連假期間，網友在臉書社團「爆廢公社公開版」轉貼一段影片指責「晚上睡覺肯定腳上會有瘀青…實在有夠歐北來（亂來）捏」，片中可見紫衣屁孩腳踩墓碑上，手拿水管噴水，先是朝向天空揮灑，後來故意擺放私密處，表演「尿尿小童」，背景音樂還搭配電子音樂。

爆廢網友們收起平日愛開玩笑的風格，紛紛痛罵「對自己祖先無禮那就算了，做不雅動作噴到其他人祖墳，夭壽骨」、「看來他是想被長輩提早送下去」、「半夜會被彈小鳥」。

甚至有人以自身經驗警告「我之前在掃墓時亂講了一句玩笑話，當天晚上車禍腿骨頭裂了」、「今年掃墓因為鞋子突然壞掉，我把鞋底拔掉隨便丟在人家的墳旁，很不幸的，我晚上走樓梯時就摔了狗吃屎當場噴血」。

消息也傳至「Dcard」，網友驚嘆「誰會想到自己以後的孫子這麼撿角（沒出息）」、「有時候絕子絕孫也是一種祝福」，但也有人不迷信「這世界上根本沒有鬼跟神都是唬爛的」。

命理專家楊登嵙曾指出「掃墓禁忌」，若觸犯褻瀆亡者、踐踏墳墓、嘻笑怒罵喧嘩，有可能招惹亡靈與周遭靈體。

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