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摩斯最強非紅茶？她驚見「低調神品」 老饕讚：吃過回不去

聯合新聞網 / 綜合報導

圖擷自《Dcard美食板》
圖擷自《Dcard美食板》

台灣速食市場競爭激烈，各業者都有自己的特色餐點及支持者。一位女網友近日發現摩斯漢堡販售一款甜品，讓她一吃驚為天人，趕緊發文分享。貼文一出，釣出老饕大讚「超好吃」、「吃一次就回不去了」。

一位女網友在《Dcard美食板》以「摩斯這個才是真愛」為題發文寫道，摩斯漢堡是自己從小吃到大的愛店，驚訝自己竟然不知道摩斯有賣「紅豆米派」。原PO表示，某天半夜出門打牌，看到摩斯還開著就進去買餐點，發現有項甜品叫紅豆米派，就買來嘗鮮，「不買還好─買成了紅豆米派之迷妹」。

近日摩斯米派又有巧克力新口味，據原PO的形容，「米被油炸的香，跟巧克力融合在一起，我只能說，X！真的有夠XX好吃」，讓她真的愛爆，還說有陣子摩斯沒賣米派，甚至令她失落到極點。

貼文曝光，許多老饕齊聲讚「巧克力米派超好吃」、「巧克力控我超愛，多醬超好吃！！！」、「超級甜，但吃起來很爽哈哈哈哈」、「真的好吃，但第一次買有點傻眼，大概麥當勞蘋果派一半不到的量」、「真ㄉ讚但好小好貴喔」、「摩斯雖然貴，但是食材比較好 吃一次就回不去」。

除了甜品米派，還有人推薦「鮭魚排！超好吃」、「青檸雙牛堡，真的一生推」、「杏鮑菇珍珠堡真的超讚」、「蝴蝶蝦真的超愛…重新上架我一定買爆」、「真心覺得摩斯的雞塊比麥當勞好吃」、「黃金夯地瓜才是王道」、「摩斯是紅茶店」，許多人覺得摩斯價格似乎偏高，有人建議「去應徵店員直接東西都半價」、「其實蝦皮蠻多可以尋寶的票券，幸運的話比員餐還便宜」。

摩斯漢堡 速食

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