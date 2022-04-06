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她臉書網購雨衣收到「垃圾袋」遭全家取笑 網嘆：就是講不聽

聯合新聞網 / 綜合報導
一位女網友網購2件雨衣，結果收到作業用的「防水服」，令她傻眼。圖擷自《爆怨公社》
一位女網友網購2件雨衣，結果收到作業用的「防水服」，令她傻眼。圖擷自《爆怨公社》

網路購物服務讓民眾生活更便利，但詐騙事件也層出不窮。一位女網友表示在網路購買2件雨衣，要價1050元，結果收到工農漁牧用的防水服，顏色看起來還像是垃圾袋，害她被家人取笑。貼文一出，眾人嘆「別買一頁式廣告，就是不聽」。

一位女網友在《爆怨公社》發文表示，看了網路的廣告下單買了2件造型帥氣的長版雨衣，合購買1050元還可免運，結果收到貨品後很傻眼。從圖片中可見，商品是從大陸寄來的，註明是工農漁牧用的防水服，顏色也跟原PO訂購的不同，從頭到腳的翠綠色，還頗像環保垃圾袋，讓她被全家人取笑。

原PO表示，收貨後馬上到訂購網頁留言反應，結果留言被刪除還遭封鎖，然後進行檢舉也失敗，看到廣告下方還有許多人留言想購買，覺得會有更多人上當受騙，趕緊發文求助「要怎麼才能檢舉？」

貼文曝光，眾人看到實品照紛紛笑翻，「不錯啦！是收到雨衣，不是垃圾袋」、「從頭綠到腳的設計真好」、「好像什麼殺人魔穿的」、「綠巨人浩克」、「你這算很有良心了，我朋友輕鋒雨衣2件1999，寄來二個印滿簡體字比7-11還不如的輕便雨衣」、「看起來有比一般黃色雨衣好一點」。

另有網友無奈表示，「宣導N次了，別買一頁式廣告，就是不聽」、「一分錢一分貨是不變的定律！」、「叫你們不要在FB廣告買東西，為什麼都講不聽，沒看過之前一堆人被騙PO網嗎？」、「這種一頁廣告我都直接按檢舉」、「這雨衣我有去查，原設計已不出貨，這些都是假的」、「單件就一千出頭了，兩件1050不可能」，建議原PO「如果是宅配，把商品拿到物流公司即可退貨退款，但速度要快，免得物流公司跑完金流程序」。

圖為「防水服」。圖擷自《爆怨公社》
圖為「防水服」。圖擷自《爆怨公社》

網購 臉書 詐騙

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