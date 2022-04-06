快訊

25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」 母氣炸提告：他只是個孩子

歐陽娣娣與陳立農台北東區約會被拍 傅娟驚吐4字回應

25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」母氣炸提告：他只是個孩子

聯合新聞網 / 綜合報導
男子只是暫時離開去廁所，沒想到新人就拿起切割器朝自己臉，高溫的火柱當場射出將新人燒毀容、失明。 示意圖／ingimage
男子只是暫時離開去廁所，沒想到新人就拿起切割器朝自己臉，高溫的火柱當場射出將新人燒毀容、失明。 示意圖／ingimage

一名男子3月中時帶著新人進行拆廢棄鐵皮屋工作，需要用到乙炔切割，沒想到這名新人卻趁他去廁所的時候，拿起乙炔切割想要點菸，導致頭髮著火，臉部嚴重燒傷，送醫後確定毀容失明，新人母親氣得大罵提告，要求賠償，但最後敗訴收場。

男子日前在「爆廢公社二館」發文，這起意外發生在3月中，他當天工作要帶著新人拆廢棄鐵皮屋，所以要用到乙炔切割，他表示給新人的工作很簡單，只是要把原po切下來的東西潑水降溫，然後搬走，就這樣而已。

後來原po工作到一半尿急，去了一趟廁所，就把乙炔切割關掉，並且交代新人不要碰，沒想到廁所上到一半，外面突然傳來淒厲的慘叫聲，衝出去一看，才驚見新人頭髮著火，臉部嚴重燒傷，趕緊潑水滅火後送醫。

調閱附近店家的監視器後，發現新人嘴巴叼著菸，噴嘴對著自己的臉，可能是誤旋了紅管子前方的點火旋鈕，噴嘴就噴出了火焰。送醫後醫師表示，新人雖脫離了危險期，沒有生命危險，但臉部嚴重燒傷，毀容了，因為燒到眼球與眼皮，也確定失明。

新人的母親到醫院來就是破口大罵「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照他，我兒子很乖的…」，之後甚至提告求償，不過最終結果是敗訴。

原po指出，除了監視器畫面，現場也有不少同事作證，他確實有提醒新人不要碰切割器，而且動火作業工具必須是有執照的人才能使用，新人當時也有簽名，因此他在此事免責，不過乙炔鋼瓶雖有設備點檢卡，但沒有危害告知牌等，於是老闆被勞工局開罰，但因團保已經理賠，老闆無須再另賠新人。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀

擠三坪鐵皮屋、穿補丁衫....簡明正把貧窮當試煉！刻苦向學求翻身，逆襲人生走進台積電

高雄鳳山凌晨火警 鐵皮屋早餐店起火…後方放著瓦斯

全台唯一高效能化學車維修 水砲射破埔心消防分隊大門

影／天九牌賭場藏歇業PUB 南警帶回21人偵辦

相關新聞

特斯拉車主有特別優越感？ 網友抱怨「只差沒說要跟車子結婚」

特斯拉電動車以強大的軟硬體整合廣受民眾追捧，也因而常常有「排隊才買得到」的現象。《PTT》上一名網友便發文詢問「開特斯拉的人是不是特別有優越感？」，他認為特斯拉目前相較於油車還是少數車種，因而讓已經買特斯拉的人有覺得「高人一等的現象」。

25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」母氣炸提告：他只是個孩子

一名男子3月中時帶著新人進行拆廢棄鐵皮屋工作，需要用到乙炔切割，沒想到這名新人卻趁他去廁所的時候，拿起乙炔切割想要點菸，導致頭髮著火，臉部嚴重燒傷，送醫後確定毀容失明，新人母親氣得大罵提告，要求賠償，但最後敗訴收場。

他好奇「天龍國最大缺點是啥？」 網狂點名這2項：太離譜

素有「天龍國」之稱的台北市，不僅物價高，房價更是高不可攀，但仍是吸引許多人北漂就業、定居。近日就有一名網友PO文詢問「敢不敢說一個台北缺點？」貼文引來熱烈討論。

他逛魚市見「那個魚」滿頭問號 內行網友讚：酥炸配酒一絕

魚類品項琳瑯滿目，有網友近日逛東港魚市場時，發現一種黑色細長條的魚類，店家牌子上寫著「那個魚」，讓他直呼「這到底是什麼魚？」內行網友解釋，這是小鰭龍頭魚，酥炸烹調後配酒很好吃，不過缺點是魚刺較多。

海鮮餐廳4菜1湯竟要6千！一問才知「龍蝦報價少報一半」

海鮮價格每日有所波動，部分餐廳都只標示時價，導致消費者結帳時可能被金額嚇壞。有網友近日到烏石港的餐廳用餐，點了龍蝦、沙母咖哩蟹、中卷、味噌湯，店家還送了一盤炒青菜，結帳時竟要價6000元，一問才知龍蝦報價少報近一半，讓他傻眼直呼「人生第一次被當盤子就獻給烏石港了」。

叫外送加購塑膠袋竟「沒拿來裝食物」 釣出一堆苦主都遇過

連假在家許多人會利用外送解決三餐，有網友近日點了麥當勞歡樂送，因為家住高樓層，為了方便提取，特別買了一個袋子，想不到外送員竟沒有將食物放在袋子內，而是把袋子收在食物紙袋中，讓他非常傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。