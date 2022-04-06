25歲新人拿乙炔切割噴臉「毀容失明」 母氣炸提告：他只是個孩子

一名男子3月中時帶著新人進行拆廢棄鐵皮屋工作，需要用到乙炔切割，沒想到這名新人卻趁他去廁所的時候，拿起乙炔切割想要點菸，導致頭髮著火，臉部嚴重燒傷，送醫後確定毀容失明，新人母親氣得大罵提告，要求賠償，但最後敗訴收場。

男子日前在「爆廢公社二館」發文，這起意外發生在3月中，他當天工作要帶著新人拆廢棄鐵皮屋，所以要用到乙炔切割，他表示給新人的工作很簡單，只是要把原po切下來的東西潑水降溫，然後搬走，就這樣而已。

後來原po工作到一半尿急，去了一趟廁所，就把乙炔切割關掉，並且交代新人不要碰，沒想到廁所上到一半，外面突然傳來淒厲的慘叫聲，衝出去一看，才驚見新人頭髮著火，臉部嚴重燒傷，趕緊潑水滅火後送醫。

調閱附近店家的監視器後，發現新人嘴巴叼著菸，噴嘴對著自己的臉，可能是誤旋了紅管子前方的點火旋鈕，噴嘴就噴出了火焰。送醫後醫師表示，新人雖脫離了危險期，沒有生命危險，但臉部嚴重燒傷，毀容了，因為燒到眼球與眼皮，也確定失明。

新人的母親到醫院來就是破口大罵「我兒子才25歲，只是個孩子，你們公司那麼多人怎麼不多關照他，我兒子很乖的…」，之後甚至提告求償，不過最終結果是敗訴。

原po指出，除了監視器畫面，現場也有不少同事作證，他確實有提醒新人不要碰切割器，而且動火作業工具必須是有執照的人才能使用，新人當時也有簽名，因此他在此事免責，不過乙炔鋼瓶雖有設備點檢卡，但沒有危害告知牌等，於是老闆被勞工局開罰，但因團保已經理賠，老闆無須再另賠新人。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康