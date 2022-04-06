特斯拉車主有特別優越感？ 網友抱怨「只差沒說要跟車子結婚」

特斯拉電動車以強大的軟硬體整合廣受民眾偏愛，也因而常常有「排隊才買得到」的現象。《PTT》上一名網友便發文詢問「開特斯拉的人是不是特別有優越感？」，他認為特斯拉目前相較於油車還是少數車種，因而讓已經買特斯拉的人有覺得「高人一等的現象。」

網友舉例，他一位朋友自從買了特斯拉，平常休息嫌公司冷氣不冷，就跑去車上吹冷氣；沒事就一直看特斯拉的「哨兵模式」（即時監控模式）影像，當作是紀錄片在看；停車子停好，也會一直看車子好美，還稱有一種白色叫做「特斯拉白。」甚至還看不起開油車的人，覺得全世界的人以後都要換特斯拉才對。「只差沒跟特斯拉結婚而已。」

有些網友同意原文網友說法「充電半小時，加油半分鐘，優越感滿出來」、「你就讓他裝，裝膩了他就懶了」但也有人認為特斯拉的確有其優點「才不喜歡跟大家開一樣的車」、「光是不用油錢不用繳一卡車的稅就夠爽了。」

而有網友從會開特斯拉的車主背景來分析，「確實有這種感覺，因為有能力承受二手價高額虧損，代表車主不在乎小錢的人，當然會另眼相看」、「有特斯拉表示有固定車位，還有新大樓才有家庭充電樁，這些東西要有一定的身家才有。」