叫外送加購塑膠袋竟「沒拿來裝食物」 釣出一堆苦主都遇過

連假在家許多人會利用外送解決三餐，有網友近日點了麥當勞歡樂送，因為家住高樓層，為了方便提取，特別買了一個袋子，想不到外送員竟沒有將食物放在袋子內，而是把袋子收在食物紙袋中，讓他非常傻眼。

有網友在臉書社團爆廢公社發文表示，他近日點了麥當勞歡樂送，因為他住在高樓層，因此特別買了袋子讓自己方便拿上樓，等到外送到了，一看竟是散裝，外送員將所有食物、醬料、袋子都放在紙袋中，他傻眼直呼「真的是買了一個袋子」。

有遇過類似情況的網友紛紛留言「我也是，而且外送員不知道這件事，還以為是忘了裝袋，說要回去拿2元還我，我說不用，餐點抱上樓後才發現居然袋子在紙袋裡」、「昨天我也遇到了，叫我東西先捧上樓，他回去拿袋子，再專程送一個2元的袋子來」。

還有網友留言「這真的太78了」、「還好我不買袋子的」、「我上次點飲料按了+8杯，下面再選加購塑膠袋，結果放了8個塑膠袋一起送來」、「我也碰過，當下超傻眼」、「員工以為妳有在收集他們家的塑膠袋」、「我上次要袋子結果他還沒送，不過也讓我賺到45塊補償券」。

還有專門買袋子的網友留言「是因為真的就是有人會買袋子來用啊，裝回收很好用，我一次買20個，外送員送到時第一句就先確認袋子是否點錯了」。