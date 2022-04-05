奧客停紅線被開單要店家付錢 原因曝光全網傻眼：臉皮多厚？

奧客無極限！一名小吃店家近日遇到一位客人拿著交通紅單進店，該名客人主張「我這裡用餐被拍了一張紅線違停，為什麼店家沒告知客人這裡會有人拍照檢舉？所以店家要負責繳這張紅單」，荒謬行徑讓店家傻眼「怎麼好意思叫店家出紅單錢，這臉皮到底要多厚啊！」

一名網友在爆料公社app匿名公社發文表示，他經營一家小吃店，近日一名客人進店就感覺到一股殺氣，進店後沒有點餐，客人不客氣的拍桌後放下一張交通紅單，詭異行徑讓他一頭霧水。

該網友說，這名客人主張「我這裡用餐被拍了一張紅線違停，為什麼店家沒告知客人這裡會有人拍照檢舉，所以店家要負責繳這張紅單」。

他傻眼表示，「哇靠，紅線本來就不能停吧！有需要店家提醒嗎？我是真的很傻眼，我是餐廳、不是停車場欸，我賣食物、沒賣顧車子啊！你花錢跟我買食物我附贈免費看車服務嗎？怎麼好意思叫店家出紅單錢，這臉皮到底要多厚啊！」

其他網友也傻眼留言「有夠奧客，拜託列為黑名單，不要再接這客人了」、「再叫一次警察，讓他再收一張紅單」、「紅線違規已經沒舉發了，除非警察」、「你就說放著就好，過期再跟您告知」、「人不要臉天下無敵」。