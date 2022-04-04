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冬天電費突飆高破4000元 網點關鍵：快檢查電表！
夏天電費通常比冬天電費高，但日前一名網友指出，她這期冬天的帳單突然收到4000多元，而房子已經住了30幾年，以前帳單都沒有超過3000元過，因此她疑惑「越想越不對，到底哪裡有問題？」有人認為可能是被偷接電，或是台電人員抄錯錶。
一名網友在臉書「爆怨公社」指出，她住30年的房子電費從來沒超過3000元，怎麼這次冬天電費要4000元。致電給電力公司詢問，對方還回應「可能是今年冬天比較冷，開暖爐或是電熱水器吃電」。
但原PO疑惑「我每年冬天也是開開暖爐，去年跟前年還有開一台除濕機、兩台暖爐，今年只開一台暖爐而已，熱水器也是插電吃瓦斯的，到底哪裡有問題？」
對此，網友建議「把電器都關閉，然後去檢查一下電表吧，看看是不是一直在轉動，是的話可能哪裡漏電，或是被偷接電之類的」、「你可以先去核對電錶上度數還有電號是否一致，曾經有聽人說過是抄錶時錯戶，或者是抄的時候看錯」、「機械老化也會耗電」、「抄錯機會大」、「連續觀察並記錄一個月的每日用電量」。
也有不少網友同為苦主，直呼「我也是這期暴增」、「這次收到真的變貴了，好傻眼」、「我這次繳的電費也很貴」。
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