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1車強佔2格車位「無法可罰？」網見報應到來嗨喊：真舒服

聯合新聞網 / 綜合報導
延平北路上一輛轎車停車佔了兩格位子，被警察開單。 圖／爆廢公社二館
延平北路上一輛轎車停車佔了兩格位子，被警察開單。 圖／爆廢公社二館

路邊停車位常發生一位難尋的情況，在停不到車位的情況下，又遇到有一車同時停在兩格停車格內的情況，真的難免火大。有一名台北網友日前發現了這個情況，原本認為無法開罰，沒想到該車已經被開了罰單，內容是「停車方式不依規定」，網友直呼長知識了，也不少人喊「這張罰單開的真好！」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，日前在路邊看到一輛轎車直接霸佔了兩格停車位，轎車的3分之2在前方停車格，其餘的則在後方停車格上，原po本來還以為這沒有法可以罰，沒想到上前一看，該輛轎車的擋風玻璃上夾著一張罰單，違規事實寫著「停車方式不依規定（第56條1項0款）」，地點位於台北市延平北路上，原po也驚呼「原來一車停兩格有法可罰」。

一輛轎車停車佔了兩格位子，被警察開單，原因是停車方式不依規定。 圖／爆廢公社二館
一輛轎車停車佔了兩格位子，被警察開單，原因是停車方式不依規定。 圖／爆廢公社二館

由於很多人可能都遇過此情況，看到貼文後紛紛回應，「讚讚讚」、「現在知道了吧」、「真舒服」、「以為會收兩格費用」、「這種就是收費+罰單啊」、「被開剛好而已」、「罰得好」，不過也有人認為「停兩格或是故意半台以上在格外，本來就都可以罰，問題是警察少見，巡單員滿街都是，算起來還是划算」。

根據道路交通管理處罰條例第56條規定，停車時間、位置、方式、車種不依規定，可以處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

罰單

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