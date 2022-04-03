99.7%輕症送加強版集檢所、防疫旅館 網友議論：為何不在家隔離？

台灣入境檢疫期縮至10天後，本土、境外案例明顯不斷增加，昨（2）日新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。

指揮中心統計今年一月起至四月一日，總計1370人確診，其中99.7%屬於輕症或無症狀患者，重症比率為0.22%。指揮中心指揮官陳時中表示，這一波疫情以「輕症為多」，最新分流新制，包括輕、重症分流，輕症者送往加強版集檢所、防疫旅館，高齡或中重症送醫院；機場落地採檢確診將送往中南部加強版集檢所，社區確診就地收治；專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，均以二人一室收治，以往是限制家人、同住或同行者，現在則不限制。陳時中說，目前的政策尚未規畫到要讓輕症患者留在家中隔離，仍舊採異地隔離。

網友在PTT討論輕、重症分流政策，許多人認為既然都是輕症，為何不在家隔離就好？「輕症無症狀的在家自主健康管理就好」、「小感冒送集中檢疫？」、「不要再送檢疫所了，在家就好了」、「還在堅持讓旅館發大財，根本在家休養就好」、「輕症不是在家裡睡覺休息就好了嗎」、「國外無症狀的不是都在家等到自己好就結案？」、「下一步：輕症自行在家隔離」。

也有人發現新制專責病房、加強版集檢所及防疫旅館採兩人一室，不限家人與同住者，等同可能會跟陌生人「共室隔離」，「2人1室，感覺很刺激」、「二人一室，不如在家隔離」、「全台最大相親平台嗎」、「跟陌生人尷尬10天，先社死」。

國內要清零還是與病毒共存？網友認為現在可說就是「類共存」的節奏，而專家表示，台灣勢必要走向與病毒共存，但放太快可能疫情會瞬間失控。也有專家建議將新冠肺炎列為第四類傳染病，就能做到經濟、防疫共存的效果。