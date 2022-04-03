快訊

傳專櫃確診 SOGO忠孝店4/3閉店清消

99.7%輕症送加強版集檢所、防疫旅館 網友議論：為何不在家隔離？

聯合新聞網 / 綜合報導
2日宣布最新分流新制包括輕、重症分流，輕症者送往加強版集檢所、防疫旅館，高齡或中重症送醫院。圖為台北市某防疫旅館。 中央社
2日宣布最新分流新制包括輕、重症分流，輕症者送往加強版集檢所、防疫旅館，高齡或中重症送醫院。圖為台北市某防疫旅館。 中央社

台灣入境檢疫期縮至10天後，本土、境外案例明顯不斷增加，昨（2）日新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。

指揮中心統計今年一月起至四月一日，總計1370人確診，其中99.7%屬於輕症或無症狀患者，重症比率為0.22%。指揮中心指揮官陳時中表示，這一波疫情以「輕症為多」，最新分流新制，包括輕、重症分流，輕症者送往加強版集檢所、防疫旅館，高齡或中重症送醫院；機場落地採檢確診將送往中南部加強版集檢所，社區確診就地收治；專責病房、加強版集檢所及防疫旅館，均以二人一室收治，以往是限制家人、同住或同行者，現在則不限制。陳時中說，目前的政策尚未規畫到要讓輕症患者留在家中隔離，仍舊採異地隔離。

網友在PTT討論輕、重症分流政策，許多人認為既然都是輕症，為何不在家隔離就好？「輕症無症狀的在家自主健康管理就好」、「小感冒送集中檢疫？」、「不要再送檢疫所了，在家就好了」、「還在堅持讓旅館發大財，根本在家休養就好」、「輕症不是在家裡睡覺休息就好了嗎」、「國外無症狀的不是都在家等到自己好就結案？」、「下一步：輕症自行在家隔離」。

也有人發現新制專責病房、加強版集檢所及防疫旅館採兩人一室，不限家人與同住者，等同可能會跟陌生人「共室隔離」，「2人1室，感覺很刺激」、「二人一室，不如在家隔離」、「全台最大相親平台嗎」、「跟陌生人尷尬10天，先社死」。

國內要清零還是與病毒共存？網友認為現在可說就是「類共存」的節奏，而專家表示，台灣勢必要走向與病毒共存，但放太快可能疫情會瞬間失控。也有專家建議將新冠肺炎列為第四類傳染病，就能做到經濟、防疫共存的效果。

防疫旅館 隔離

延伸閱讀

台中疫情延燒…辦自助婚宴=零防疫限制 醫：最可怕的還沒來

Google地圖驚見神秘血坑 嚇壞眾人如「犯罪現場」

專家擔憂「2地方」成為病毒突破口 呼籲民眾謹守「6原則」

東南水泥意外司機跳車影片瘋傳 網問：「為何知道要逃跑」引熱議

相關新聞

99.7%輕症送加強版集檢所、防疫旅館 網友議論：為何不在家隔離？

台灣入境檢疫期縮至10天後，本土、境外案例明顯不斷增加，昨（2）日新增404例確定病例，包括160例本土個案、244例境外移入，落地採檢陽性人數達186人，三項紀錄都創今年新高。

愚人節快樂？12種熱門整人手法讓你整到沒朋友！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「愚人節整人」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的愚人節整人方法有哪些。

客人撥四個月電話卻從未進店消費 網猜原因「原諒她吧」

日前一位網友在「爆廢公社」發文提到，一名劉小姐從去年11月開始，時不時就打電話到店裡問店面位置、營業時間及商品內容，卻從來沒消費過。某次該民眾訂位後卻不見人影也沒有取消，而數日後該民眾又再次打電話進店裡，終於讓店家受不了上網發文抱怨。

連10次搶不到蛋...好市多店員勸「下次請早」他怒PO文網反轟：快退卡

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、價格實惠，深受許多消費者喜愛。而近期國內出現缺蛋潮，就有一名網友發文表示，到內湖好市多買菜，已經連續10次沒看到雞蛋，詢問店員才知道一天進貨量約240盒，因此建議下次早點來買，讓原PO抱怨「很明顯的是進貨量不足，怎麼會叫我早點去搶呢？」貼文掀起熱議。

不像在台灣！員林「一整排透天別墅」天龍人驚呆 網曝背後真相

員林向來是南彰化的經濟及文化中心，人口約有12多萬人。就有一名網友表示，在員林市的外環道繞了一圈，發現員林的房子都很漂亮各有特色，一整排都是獨棟透天別墅，感覺和別的縣市完全不同，讓他忍不住好奇詢問「為什麼員林能蓋這麼多獨棟透天別墅？」

推銷話術？老闆狂勸「買冷氣要快」 網揭殘酷真相：要排很久

炎炎夏日不想在戶外曬太陽，許多人會選擇待在冷氣房內「納涼」，為了與今年夏天應戰，民眾多會在夏天之前安裝冷氣或汰舊換新。日前，一名網友去看冷氣，不料老闆卻建議「（冷氣）最好是趕快買」，讓他懷疑是不是被「話術推銷」？網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。