客人撥四個月電話卻從未進店消費 網猜原因「原諒她吧」

日前一位網友在「爆廢公社」發文提到，一名劉小姐從去年11月開始，時不時就打電話到店裡問店面位置、營業時間及商品內容，卻從來沒消費過。某次該民眾訂位後卻不見人影也沒有取消，而數日後該民眾又再次打電話進店裡，終於讓店家受不了上網發文抱怨。

原PO表示，劉小姐從去年11月起就常打電話詢問關於店內的相關資訊，雖每次來電都很有禮貌，但該女子從沒訂過位，甚至常打電話問重複的問題，問到店員能辨識出她的聲音。直到有次該女子終於要訂位了，原PO告知她提前兩周內再訂位就可以，請她下周再打電話。

沒想到，才過兩天，該女子又打來問遍所有問題，再問原PO「那我可以訂位了嗎」，讓原PO質疑對方根本就沒有把話聽進去，雖無奈仍提前替她訂位。到了訂位時間，對方遲遲沒前來，原PO等了一個小時，打電話過去詢問後，該女子卻雲淡風輕的表示「我朋友今天有事，不來桃園了」，直接放店家鴿子。直到29日，該女子又再次來電，讓店家受不了上網陳述這令人無奈的狀況。

許多網友留言臆測對方可能只是想找人聊天，「她是不是想找人聊天」、「會不會人家只是想聽你的聲音」。也有網友猜想，該女子可能是阿茲海默症患者，「我直覺他可能是失智患者，不是故意的」、「怪人很多，當過接線或客服就會知道這種人不少，每天打電話來問一樣的問題，打來瘋言瘋語的也有，原諒他們吧，某方面來說，他們可能有一些不完善」、「不太尋常~極可能失智了！這超標準失智的症狀」。

部分網友也留言分享自己遇過的類似經驗，「沒事啦！我是新車銷售，我有一個準客戶三不五時都會打給我噓寒問暖，持續到現在 大概已經有兩年多了。內容不外乎就是，有上班嗎、有吃飯嗎、天氣冷有多穿一點嗎。最後會跟你說哪一天要來找你洽談購車細節，然後…當然是沒有出現啊」、「其實劉小姐很想去你們店消費，可能礙於某些方面的問題，不妨邀請她免單一次；20幾年前，我開音樂廚房也是有位客人不斷來電詢問，後來我直接說：今天晚上過來幫你保留包廂，還招待你們兩份套餐；才看到他攙扶虛弱的老爸來用餐，稍微問了幾句 才知他老爸曾答應帶他老伴來吃，但還沒吃到就走了；又逢SARS他兒子失去工作，頓時沒了收入！聊個幾句，那就不打擾了」。