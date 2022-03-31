快訊

不斷更新／北市晚間再增3頁確診足跡 跨「5行政區」市場、全聯入列

客人撥四個月電話卻從未進店消費 網猜原因「原諒她吧」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友提到一名女子時常打電話到店裡問重複的問題。示意圖／ingimage
網友提到一名女子時常打電話到店裡問重複的問題。示意圖／ingimage

日前一位網友在「爆廢公社發文提到，一名劉小姐從去年11月開始，時不時就打電話到店裡問店面位置、營業時間及商品內容，卻從來沒消費過。某次該民眾訂位後卻不見人影也沒有取消，而數日後該民眾又再次打電話進店裡，終於讓店家受不了上網發文抱怨。

原PO表示，劉小姐從去年11月起就常打電話詢問關於店內的相關資訊，雖每次來電都很有禮貌，但該女子從沒訂過位，甚至常打電話問重複的問題，問到店員能辨識出她的聲音。直到有次該女子終於要訂位了，原PO告知她提前兩周內再訂位就可以，請她下周再打電話。

沒想到，才過兩天，該女子又打來問遍所有問題，再問原PO「那我可以訂位了嗎」，讓原PO質疑對方根本就沒有把話聽進去，雖無奈仍提前替她訂位。到了訂位時間，對方遲遲沒前來，原PO等了一個小時，打電話過去詢問後，該女子卻雲淡風輕的表示「我朋友今天有事，不來桃園了」，直接放店家鴿子。直到29日，該女子又再次來電，讓店家受不了上網陳述這令人無奈的狀況。

許多網友留言臆測對方可能只是想找人聊天，「她是不是想找人聊天」、「會不會人家只是想聽你的聲音」。也有網友猜想，該女子可能是阿茲海默症患者，「我直覺他可能是失智患者，不是故意的」、「怪人很多，當過接線或客服就會知道這種人不少，每天打電話來問一樣的問題，打來瘋言瘋語的也有，原諒他們吧，某方面來說，他們可能有一些不完善」、「不太尋常~極可能失智了！這超標準失智的症狀」。

部分網友也留言分享自己遇過的類似經驗，「沒事啦！我是新車銷售，我有一個準客戶三不五時都會打給我噓寒問暖，持續到現在 大概已經有兩年多了。內容不外乎就是，有上班嗎、有吃飯嗎、天氣冷有多穿一點嗎。最後會跟你說哪一天要來找你洽談購車細節，然後…當然是沒有出現啊」、「其實劉小姐很想去你們店消費，可能礙於某些方面的問題，不妨邀請她免單一次；20幾年前，我開音樂廚房也是有位客人不斷來電詢問，後來我直接說：今天晚上過來幫你保留包廂，還招待你們兩份套餐；才看到他攙扶虛弱的老爸來用餐，稍微問了幾句 才知他老爸曾答應帶他老伴來吃，但還沒吃到就走了；又逢SARS他兒子失去工作，頓時沒了收入！聊個幾句，那就不打擾了」。

失智 爆廢公社 阿茲海默症

延伸閱讀

清明連假天氣轉壞 澎湖疏運靠空運加班

4月1日起免隔離入新加坡！新航、酷航全面開放訂位

猶如置身塞納河畔！台南安平運河旁「WOM salone」會員制咖啡廳 彩色屋、巴黎鐵塔也好拍

新店秀朗橋頭軍營冒黑煙 疑報廢車輛漏油起火

相關新聞

客人撥四個月電話卻從未進店消費 網猜原因「原諒她吧」

日前一位網友在「爆廢公社」發文提到，一名劉小姐從去年11月開始，時不時就打電話到店裡問店面位置、營業時間及商品內容，卻從來沒消費過。某次該民眾訂位後卻不見人影也沒有取消，而數日後該民眾又再次打電話進店裡，終於讓店家受不了上網發文抱怨。

連10次搶不到蛋...好市多店員勸「下次請早」他怒PO文網反轟：快退卡

美式賣場好市多（Costco）商品多樣、價格實惠，深受許多消費者喜愛。而近期國內出現缺蛋潮，就有一名網友發文表示，到內湖好市多買菜，已經連續10次沒看到雞蛋，詢問店員才知道一天進貨量約240盒，因此建議下次早點來買，讓原PO抱怨「很明顯的是進貨量不足，怎麼會叫我早點去搶呢？」貼文掀起熱議。

不像在台灣！員林「一整排透天別墅」天龍人驚呆 網曝背後真相

員林向來是南彰化的經濟及文化中心，人口約有12多萬人。就有一名網友表示，在員林市的外環道繞了一圈，發現員林的房子都很漂亮各有特色，一整排都是獨棟透天別墅，感覺和別的縣市完全不同，讓他忍不住好奇詢問「為什麼員林能蓋這麼多獨棟透天別墅？」

推銷話術？老闆狂勸「買冷氣要快」 網揭殘酷真相：要排很久

炎炎夏日不想在戶外曬太陽，許多人會選擇待在冷氣房內「納涼」，為了與今年夏天應戰，民眾多會在夏天之前安裝冷氣或汰舊換新。日前，一名網友去看冷氣，不料老闆卻建議「（冷氣）最好是趕快買」，讓他懷疑是不是被「話術推銷」？網友...

炫富？男同學跟她借星巴克咖啡發IG 網友示警「別有用心」

日前星巴克舉辦限時買一送一活動，網友在「Dcard」發文表示，她和室友在活動期間各買一杯帶進教室，卻有不認識的男同學想和原PO借飲料發在Instagram，讓原PO感到非常不解。

接17份麥當勞套餐！2外送員到場秒棄單「結局神展開」他大崩潰

便利的外送平台近年崛起，民眾使用頻率越來越高，也因此出現許多趣事。近日有一名外送員接到了一份麥當勞大單，需要兩個人來取餐，結果等餐的過程被告知還要10多分鐘，當下他和另一外送員果斷棄單，沒想到結局讓他崩潰了，同行見狀也笑「你們根本命中注定」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。