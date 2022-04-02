愚人節快樂？12種熱門整人手法讓你整到沒朋友！

【文·Social Lab社群實驗室】

在即將到來的愚人節之中，你有準備了什麼特別的整人方法，來對付親朋好友嗎？如果心中還沒有想法，不訪參考網友的經驗，來好好計畫一下吧！

網友流淚分享感情玩笑玩到分手 替換食物內餡超經典

愚人節3大類整人手法網路話題焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

每年愚人節是親朋好友間能光明正大「互整」、共同分享歡笑的日子，而在網友熱議的各式整人手法中，「感情類」的惡作劇最受到關注，情侶間不少人會「假裝提分手」、「假裝自己懷孕」，像是「男友打來說他跟別的女生在一起了，要跟我分手，我整個大哭」、「騙男友我懷孕了，他直接嚇死」等等；然而除了成功惡作劇的案例，也有不少網友分享慘痛驚驗，流淚留言「說分手吧結果真的被答應了」、「本來以為他說分手是在開玩笑的…」，因此也告誡其他情侶，玩笑還是適可而止就好，否則真的失去對方，可就笑不出來了。

另外，也有許多人喜歡從「食物」方面的惡作劇下手，就有網友分享自己「替換食物內餡」的惡作劇經驗，如「送給同事抹茶餅乾，其實裡面是芥末」、「oreo內餡換牙膏超經典的」、「吸管戳進飲料裡放著的番茄醬包，喝的人說味道好像還好」等等。不過也有網友提醒雖然好玩，但也要注意安全，別讓人吃到不該下肚的食物。

在「生活類」的惡作劇方面，許多人會借助一些道具，像是用白膠製作出翻倒的「假飲料」、「假的嘔吐物」，並放在朋友、同事的辦公桌或鍵盤上，讓許多被整的人直呼「沒仔細看還真的發現不了」、「差點把鍵盤整個拿去丟掉」。另外還有民眾分享，會將朋友及同事的電腦桌布截圖後，將主頁上所有應用程式的捷徑移除，讓人以為當機、怎麼按都沒反應，其他網友紛紛表示「沒有絕交嗎」、「太壞了啦」。

每逢愚人節，大家就會迫不及待地展示各種整人手法，來「合法」惡整身邊的親朋好友，不過在好玩之餘，也記得要拿捏好分寸，才能開心又和氣的一起體驗這一年一度的惡趣味佳節。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》