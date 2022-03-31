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接17份麥當勞套餐！2外送員到場秒棄單「結局神展開」他大崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有一名外送員接到了一份麥當勞大單，需要兩個人來取餐，結果等餐的過程被告知還要10多分鐘，當下他和另一外送員果斷棄單，沒想到結局讓他崩潰了。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
近日有一名外送員接到了一份麥當勞大單，需要兩個人來取餐，結果等餐的過程被告知還要10多分鐘，當下他和另一外送員果斷棄單，沒想到結局讓他崩潰了。 聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

便利的外送平台近年崛起，民眾使用頻率越來越高，也因此出現許多趣事。近日有一名外送員接到了一份麥當勞大單，需要兩個人來取餐，結果等餐的過程被告知還要10多分鐘，當下他和另一外送員果斷棄單，沒想到結局讓他崩潰了，同行見狀也笑「你們根本命中注定」。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，他表示昨天接到了一份麥當勞的大單，光套餐就差不多17分左右，需要兩個人來取餐，在等餐的過程中，遇到另一外送員阿伯來問是不是這張大單，兩人也討論了一下怎麼分配取餐。

結果阿伯問了店員後，被告知還要等10多分鐘，原po當下就跟阿伯說太浪費時間了，決定要棄單，結果阿伯也覺得要等太久，也跟著棄單，沒想到一起棄單之後，原po收到阿伯的單子，阿伯也收到了原po的單子，讓他無奈的說「這是在交換禮物唷」。

此文一出網友也笑翻，紛紛起鬨「在一起，在一起」、「運氣也太好」、「正常的，麥當勞應該三個司機，然後三個永遠在一起」、「命中註定你們要在一起」、「遇過四個司機一起轉單，然後⋯大風吹，互接對方的單，笑成一團」、「是命運」，也有內行人指出「轉單還是離開店家一定距離之後再按，才不會又被派單丟回去」、「棄單之後，要趕快手刀式離開，不然就恭喜你又中啦」。

麥當勞 外送

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