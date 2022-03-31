台北濱江夜市一公寓「垃圾滿屋」 網憂重演台中大火悲劇

日前有網友上傳圖片指出，某公寓的住戶家中塞滿大量垃圾，甚至即將溢出陽台，其餘網友見狀回想起先前台中的惡火意外，深怕若不早日清除，恐會悲劇重演。

原PO在爆料公社貼的照片顯示，某個舊公寓沒有安裝鐵窗的家戶堆積大量廢棄物，包含袋裝垃圾及紙類，造成陽台容量已瀕臨極限，少許物品還掉落樓下雨棚，讓人相當傻眼，「可以解釋這是什情形嗎？」

有網友發現某公寓的住戶堆滿大量廢棄物，讓許多人擔心意外失火。圖擷自 Facebook

文章底下有網友起底此處位於區段售價破2000萬的台北市中山區濱江市場附近，且表示其實不少人有這樣的囤積症，「這種每個地方都有，一直把資源回收帶回家裡堆，慈濟志工要花很多時間去溝通才會願意給你清，清完一段時間就滿了，很是無奈」、「前鄰居頂樓就是這樣囤的，越是跟他講，越是故意這樣囤越多，還故意在樓梯及一樓堆了他的東西，鄰居一下樓，看到的都是他自己堆的東西，刷自以為存在的存在感」。

堆積大批易燃物不僅讓衛生環境堪憂，也擔心不小心失火發生憾事，因此有人建議通報相關單位，「我直覺想到蟑螂老鼠」、「想到台中租屋大火，那個如果不小心火災，其他住戶也很可憐」、「超級恐怖，萬一火災萬劫不復」、「感覺很容易燒起來」、「堆在冷氣機後方，容易發生火災，要小心」、「快打給環保局或消防局」、「可以請里長申請強制執行清潔」。