穿運動外套+長褲她在公園被問「有在賣嗎」網怒：這些地點噁男多

很多女孩都有被噁心男子騷擾的經驗，有位女孩運動完行經公園買水煎包，陌生中年男子攔她，一臉猥褻問「妳有在做嗎」，她第一時間愣住「蛤」，對方竟追問「多少」，她才意識到對方的意圖，氣到大罵滾開。

回家路上，她又生氣又委屈，問自己「該報警嗎？報警了又可以幹嘛？」她甚至檢視了自己的穿著，運動長褲加上運動外套，不覺得有錯。後來她在PTT女孩板發文，也提醒「女孩們經過三重信義公園的時候，快步走」。

PO文一出，網友同仇敵愾，「你才沒有錯啦！只是剛好遇到噁人而已」、「有反擊很棒！也不用檢討自己」、「打給110，叫警察巡邏，報對方的特徵」。

不少女孩遇過類似騷擾，「我在高雄新堀江也被問，是不是在哪個酒店看過我啊，瞪回去然後大聲說我沒在賣，對方就嚇跑了」、「小學六年級就被問過了」、「我在新竹城隍廟附近的公園也被問過，我直接腳伸起來踢他」、「高二時在校門口等公車也被問...超可怕的好嗎」、「我在高雄&台中火車站等朋友的時候都被中年男問過，可能火車站很多」。

也有男生被騷擾過，「信義公園常常都有人在問，也有流鶯站壁」、「有被流鶯拉手臂問要不要叫小姐」、「被問要不要鬆一下？也是無比震驚」、「男性友人被阿北開價」。

圖為色狼示意圖。圖片來源／Ingimage

有人說，「有次坐在一個地方等朋友，被男同事看到，他很尷尬說 『欸，妳知道那邊是在賣的固定坐的位置嗎？下次不要坐那邊』，我就默默想著他怎麼會知」、「原來全台各地公園都有這種噁男喔，現在才知道，怕」。也有網友歪樓發現美食，「三重6元小籠包水煎包？」