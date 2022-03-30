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單手抱15公斤娃搭捷運沒人讓座 媽媽討拍卻因「1理由」被酸爆

聯合新聞網 / 綜合報導
捷運車廂示意圖。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影
捷運車廂示意圖。聯合報系資料照／記者胡瑞玲攝影

大眾交通工具博愛座讓不讓座常引發問題，近日一名女網友在臉書抱怨，她表示自己不僅背著媽媽包，一手抱著15公斤的2歲女兒、另一手推著嬰兒車，不料捷運車廂內沒有一位乘客願意讓座，讓她心寒直呼「博愛座不是給有需要的人嗎」、「難道整個車廂都是需要的人嗎」。

一位媽媽在臉書「爆怨公社」吐苦水，她提到日前出門，一手抱著15公斤重的孩子、一手顧嬰兒車，身上還背著媽媽包，原以為撐到捷運車廂就有位子可以休息，不料整個車廂沒有任何一位乘客願意讓座，直到手抱孩子不斷發抖、快撐不下去時，終於有一位臭著臉的年輕人起身讓座，讓她大嘆「這是什麼風氣？」

原PO表示，當時還看到一位頭髮斑白，推著紙箱的老婦靠著扶手發抖，即使如此「全車依然沒動靜」，她接著說「如果當時我有位子只要看到，我就會去請她過來，因為我平常就這麼做」。對於捷運上冷漠的乘客，原PO大嘆「看到整車廂都坐著年輕又比我體力還好的人，看著我又飄走的眼神，最後直接閉上」、「真的非常非常心寒，這是我們生活的地方」。

對於原PO遭遇，網友看法卻十分不一，有人納悶原PO當下為何不開口請求讓座，「我也有兩個孩子，不會特別覺得我沒開口別人就一定要讓給我」、「若您願意主動開口有禮貌的詢問，我想會有人讓座的」、「寧願事後發長文抱怨，當下卻不開口二句話？」、「需要為什麼不開口」、「讓座是美德，不是義務」。

不過也有人認為看到原PO抱著孩子的情況，當下應該主動讓座，「先不論是否親子友善車廂（婦幼車廂），本就該優先禮讓，我認為，媽媽手上抱的是孩子，萬一沒抓好欄杆跌倒了，孩子可禁不起這麼一摔」。

捷運 博愛座 讓座 車廂

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