同事愛拿即期品分送眾人 他受夠拒收竟遭回嗆：不吃就丟掉

從小我們就被教導要珍惜食物、避免浪費，然而過度的「惜食」可能造成身邊親友的困擾。一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，抱怨公司的同事喜歡發送即期品給旁人，已經告知不需要了，對方仍然故我，誇張的故事引來網友熱烈討論。

原PO表示，那位同事很喜歡把快過期的餅乾或蛋糕用塑膠袋分裝給同事，「已經告知她不需要，依然冥頑不靈」，即便原PO把東西還給她，隔一陣子又會再犯了，「『己所不欲，勿施於人』的道理她完全不懂，搞得她自己人緣差」，原PO無奈表示，就算跟那位同事溝通，她也會回嗆：「不吃丟垃圾桶」，讓眾人十分傻眼。

許多網友見狀紛紛表示不可思議，「這種人真的很討厭，要丟不會自己丟喔？」、「這種人就是東西好好的時候捨不得給別人，等快過期了，又怕浪費食物糟天譴」、「有的人不願意自己親手丟掉食物，透過別人的手去丟，就覺得自己沒浪費食物」、「下次把放到爛、快不能吃的菜也送給她」、「我們都放到休息室，想吃的人自己拿」。

也有人分享自己的經驗，「我還有位親戚，拿了罐橄欖油給我，說可以拿來煮，看了看日期超過4年，回她『過期4年了』，還跟我說應該可以用吧，還跟人家說她對我多好」、「我以前有個老闆娘還都給人吃過期的」、「我還遇過拿發霉的蛋捲跟過期半年的餅乾，知道那個人的心態以後，拿來的東西我一律不吃」、「我前陣子也收到賣相不好的水果，我說我不敢吃，他還要我送別人吃，結果隔天一早發霉…害我還要拿去丟」。