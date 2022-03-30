八年級生多躺平族？他秀股票對帳單年賺235萬 網揪關鍵：太慘

不景氣加上通膨陰影，沉重經濟負擔往往壓得上班族難以喘口氣，日前副總統賴清德在成功大學演講，問及學生未來志向，現場有4成2的學生選擇當「躺平族」，令賴清德十分訝異。另外，有人發文詢問「8年級躺平的人很多嗎」，一名網友回文還貼出股票對帳單，大方顯示自己年賺235萬，不料被鄉民揪出一項疑點直呼「太慘了吧」。

一名網友在PTT以「8年級躺平的人很多嗎？」為題發文，他提到現在環境惡劣，萬物齊漲唯獨薪水不漲，認為台灣社會慘況會惡性循環，好奇有多少人和自己一樣已經成為躺平族。貼文曝光後鄉民熱烈討論，「八年級初剛買房，只後悔明明有能力沒有早點買」、「看怎麼樣的定義是躺平，大部分都積極事業或享受人生到處玩，要死不活的那種沒遇過」、「到底八年級誰在躺平，身邊一堆在拚的」。

另外有人回文，他表示職場環境愈來愈糟糕，薪水漲幅幾乎跟不上物價通膨，他認為與其在外辛苦工作，不如學習如何投資股票。他提到光是股票投資，平均每月最少獲利10萬元，另外他還自曝2019年、2020年及2021年分別各進帳190萬、130萬與235萬。

對於少年股神故事，網友回應「可以收我當徒弟嗎？目前年薪42萬」、「有道理，確實」、「好奇本金有多少」；不過有眼尖網友揪出對帳單疑點，指出「你投資報酬率才3%不到，為什麼不買ETF就好？太慘了吧，不然買房也行啊」。