遭嫌低學歷「同桌吃飯降品味」 男友媽一聽她家世露噁心嘴臉

傳統觀念中，十分看重男女雙方須「門當戶對」，但隨著時代改變，家世背景對民眾來說不再是結婚的必要考量。一名女網友分享和男友媽媽初次見面，對方不僅一開始便用眼神掃視全身，聽聞學歷後更臉色大變，甚至不願同桌用餐，直呼「跟低學歷的人吃飯會降低品味」。

一名女網友在Dcard分享和男友媽媽吃飯的難堪經歷，她表示透過交友軟體認識男友，雖然僅相識半年，但從音樂喜好、穿衣風格到價值觀都十分相近，半年來相處融洽彷彿結婚10年的老夫老妻，2人在近期決定攜手共度人生，原以為是美夢成真，殊不知卻是惡夢的開始。

原PO回憶，和男友媽媽吃飯當天，對方從一開始就不斷用打量通緝犯的眼神掃視全身，之後連飯都沒吃一口劈頭就問學歷，讓原PO十分不自在。原PO表示自己的學歷不算太差，但因為男友頂大畢業，自己相形之下顯得失色，想不到男友媽媽聽到學歷後臉色大變，不僅不願交談、甚至不願同桌用餐，拋下一句「跟低學歷的人吃飯會降低我的品味」，經過男友好說歹說才留住媽媽一起吃飯，但吃飯過程男友媽媽仍不斷揶揄，原PO嘆道「眼淚一直在打轉，但我沒有哭，我覺得哭就輸了」。

事後男友媽媽得知原PO爸媽分別是牙醫與麻醉科醫師，態度瞬間180度轉變，原PO表示對方每天致電頻稱「那天吃飯不是很愉快嗎」、「阿姨就知道妳是個好女孩」等等，前後差別之大讓原PO暗忖「阿姨真的很敢講，要臉皮多厚才能這麼自然地講出這些垃圾話」。受不了連續一周的精神轟炸後，原PO霸氣回嗆男友媽媽「跟沒有品格的人結婚會降低我的格調」，自此之後再也沒接到男友媽媽電話。

原以為事情告一段落，想不到原PO自爆已懷上男友的孩子，即使男友在尷尬聚餐後不斷挽回，原PO仍因難以和男友媽媽相處不願立刻答應結婚，文末原PO自嘆「我該嫁嗎？」、「還是該分手？」、「baby該生嗎？」、「夢寐以求就是要建立一個美好家庭，但我真的有辦法跟那種人相處嗎」。

貼文曝光後引起網友熱議，「不要生！真的痛苦一輩子」、「我就是嫁了後悔，今年辦離婚，給妳參考囉」、「通常講出這句話的人，就沒什麼品味也沒什麼教養了」；另外有網友好奇男友當下是否有出聲力挺，原PO表示當下沒有，但事後有在媽媽面前平反才會講出家庭背景，對此網友紛紛回應「這一看就不能嫁啊，當時他媽在欺負妳的時候，他在幹嘛？」、「完全不行耶⋯只會馬後炮，之後結婚他八成也只是個豬隊友，真的要想清楚、」。