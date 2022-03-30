她見鄰居曬「5張千鈔」在陽台爆笑 網曝1原因：我也這麼做

因疫情影響，不少人開始習慣戴口罩及隨身攜帶酒精或乾洗手，一名網友的鄰居竟把五張千元鈔票一張張整齊地「晾在陽台上」，她路過時忍不住爆笑，直呼，「這疫情真會把人搞瘋」。

一名網友在「爆廢公社」發文，分享鄰居的奇葩行為，她正要出門時路過鄰居門口時，竟然看到有5張溼答答的1000元鈔票一張張「放在陽台上曬乾」，原來是因為疫情的關係，只要是從別人家送來的鈔票，鄰居全都會噴上酒精消毒，因此才會有這樣的情景，原po表示，「我路過看到笑到快暈倒」、「這疫情真會把人搞瘋」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「過路費」、「像玩大富翁的概念」、「所以，我路過可以順手拿一張吧」、「這麼恐怖的東西，全交給我吧，我來承擔！不必謝我了，誰叫我天生樂於助人」、「錢流感無誤」、「吼~那20個小朋友怎沒戴口罩就出來晃？」、「要不要拿熨斗熨一下」、「應該要用火烤的高溫消毒」、「等飛走在去撿」、「有種叫紫外線燈」、「直接微波不是比較快…」、「我覺得放氣炸鍋好了啦」。

不過，有網友表示自己也會這麼做，「說真的我也是這麼作（做）」、「這才是正確做法，錢上面的細菌很多！」、「消毒很正常啊？有這麼好笑？」，原po則回應，「消毒是正常，可是放在外面，如果被拿走了不好笑嗎？」。

有網友則分享自己去診所時也看到護士在曬鈔票，「我去診所，診所的護士收到的錢都會消毒把錢掛起來晾乾」。