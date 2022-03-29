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她好奇「最想在台灣哪裡生活？」 網狂推1縣市：多采多姿

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文詢問，若以生活舒適度來說，大家最想居住在全台灣哪個縣市？引發網友討論。圖／法新社
一名女網友發文詢問，若以生活舒適度來說，大家最想居住在全台灣哪個縣市？引發網友討論。圖／法新社

全台22個縣市各有不同的特色，有些人偏好住在大都市，有些人則喜歡住在鄉下。近日就有一名女網友發文詢問，若以生活舒適度來說，大家最想居住在全台灣哪個縣市？引發網友熱烈回應討論。

該名女網友在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」PO文提到，如果不用考慮工作問題和照顧父母等其他因素，「全台灣哪個縣市的生活舒適度是你的首選？你最想在哪裡生活呢？」

貼文一出，掀起大批網友熱議，紛紛留言「我喜歡花蓮台東～慢生活的感覺」、「花蓮台東，我很不喜歡住在都市，尤其是台北，住久了人會鬱悶不快樂不開心」、「彰化（我住過），有人情味，有古早味，有很多公園，有很多老人，也不像南部那麼熱，生活消費也比較便宜」、「當然是天氣好美食又多的台南啊」、「住雙北最優，交通、文化、醫療和居民水平都是全國一流的」、「高雄吧！市區有捷運交通便利，馬路寬大好開車停車，百貨商場藝文中心林立，醫學中心大學也不少」。

其中，不少網友點名台中，「台中～天氣好、路寬廣、店很大間」、「全台住過的我覺得台中」、「台中去哪都方便」、「台中，南來北往方便，夜生活多采多姿」、「我選台中，地理位置方便」。但也有網友表示，「中部以下都不宜，空氣不好」、「台中，但火力全開，空氣不好」、「台中空氣變差了，所以我推台南或嘉義」。

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