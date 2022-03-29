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她打工3天辭職時薪剩90元 老闆還說：因妳態度好才有錢領

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出，她到某餐飲店打工，三天後離職僅拿到時薪90元。示意圖／ingimage
一名網友指出，她到某餐飲店打工，三天後離職僅拿到時薪90元。示意圖／ingimage

從今年開始每小時基本工資為168元，但日前有位網友表示，她去某間餐飲店上班，工作3天後決定請辭，老闆告知「做不到一個月的話，薪水以90元計算」，她疑惑「是因為我只做3天，所以薪水才那麼低嗎？」

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，她因為長時間在家經營網路工作，沒有太多到外面工作的經驗，近日去應徵某間餐飲店，原本應徵資料上面寫時薪160元，但她因為家裡有事，做了3天決定離職，沒想到老闆在結算薪水時，告知她「因為妳做不到一個月，所以時薪以90元計算」，而且老闆還強調「是因為妳工作態度不錯，所以才算給妳薪水，之前其他人我都沒給薪水」。

原PO聽到後，十分疑惑問網友「所以工作天數太少的話，店家可以選擇不給工資嗎？」對此，網友直言「時薪90元是什麼神仙薪水，打發乞丐嗎？只有最低時薪的一半，再多10元而已，肯定是違法的」、「今年的時薪是168起跳，不管妳做幾天，時薪就是照實領，可以請勞工局跟老闆聊聊天了」、「跟老闆說：『你要付三天薪資還是勞工局罰十萬』，他馬上就會付給妳了」、「正常餐廳一定有幫勞工投保勞＋健保，基本上你3天薪資還不夠付保險，所以最好先問清楚」、「違法了，今年的基本薪資168起跳，就是每小時至少要168」、「時薪160元就違法了，還給90元」。

薪水 薪資 爆怨公社

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