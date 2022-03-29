她打工3天辭職時薪剩90元 老闆還說：因妳態度好才有錢領

從今年開始每小時基本工資為168元，但日前有位網友表示，她去某間餐飲店上班，工作3天後決定請辭，老闆告知「做不到一個月的話，薪水以90元計算」，她疑惑「是因為我只做3天，所以薪水才那麼低嗎？」

2022-03-29 17:32