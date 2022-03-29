她搭高鐵遇「自私乘客」 氣炸喊：造成大家困擾

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聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨有乘客在高鐵上打翻飲料，卻假裝沒看見，也不願意找車務人員幫忙。圖為高鐵示意圖。報系資料照
一名網友抱怨有乘客在高鐵上打翻飲料，卻假裝沒看見，也不願意找車務人員幫忙。圖為高鐵示意圖。報系資料照

高鐵提供便捷與舒適的乘車體驗，是不少返鄉遊子們搭乘大眾運輸的首選，不過日前有一位網友表示，她搭乘高鐵時遇到前排乘客「自私行為」，翻倒咖啡卻不擦拭，等著清潔人員處理，導致咖啡流到整個車廂，網友們看了直呼「不懂是什麼心態」。

一名網友在Dcard表示，她原本開心地搭上從苗栗往左營的高鐵，才剛坐下沒多久，就聽到前面乘客驚呼「咖啡掉了」，沒想到弄倒咖啡的一行人都沒有擦拭，任由咖啡往後面的座位流過去，剛好車務人員到達車廂，原PO以為弄倒咖啡的人會請車務人員幫忙，想不到他們不但沒有說自己弄倒咖啡，還若無其事地自拍起來。

此時原PO難以忍受，趕緊跟車務人員說明情況，等到車務人員與清潔人員打掃完畢後，那群弄倒咖啡的人還依舊不理會，一副事不關己的姿態，原PO氣得發文表示「不管是在台鐵還是高鐵上打翻飲料，只要有心就可以圓滿解決，而不是裝死在位置上，這樣只會造成大家的困擾」。

網友看完後，直呼「不懂這些人是什麼心態」、「大聲說他們翻倒咖啡的」、「沒水準兼沒教養」、「他們還敢裝聾作啞」、「好沒有公德心」，還有人遇到同樣情形，分享「之前在捷運上遇過，有個人上車不知道是喝醉還是怎樣，沒多久直接吐在車廂，旁邊的女生看到之後馬上拿出衛生紙幫忙處理，其他人也都紛紛拿出自己的衛生紙還有人提供塑膠袋，結果吐的那個女生完全沒有要清理的意思，下一站到了還直接下車走人，連一句謝謝都沒說完，幫她清理的那個女生，還有其他人整個大傻眼，最後清潔人員來清理才結束。」、「上次從宜蘭坐客運回台北就遇到這種，飲料倒了也不說，都不會擦，等到下車才發現我的袋子下面濕濕的，還讓我聞到是多多綠的味道，氣死！

高鐵 Dcard

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