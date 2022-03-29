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台灣女生「身高、罩杯PR值」揭曉 妹子低頭愣：先去哭了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友統整出「台灣女生身高／罩杯PR值對照表」，掀起熱烈討論。示意圖／ingimage
一名女網友統整出「台灣女生身高／罩杯PR值對照表」，掀起熱烈討論。示意圖／ingimage

愛美之心人人皆有，不少女性為追求豐滿上圍，不惜砸重金隆乳，但對於天生「波濤胸湧」的人來說，反倒成為一種困擾。一名女網友參考數據資料，統整出「台灣女生身高／罩杯PR值對照表」，掀起熱烈討論。

該名女網友在Dcard上分享，自己發現一份關於「台灣兒童發育」的報告，內容提到男女身高體重的分佈，她再找了關於台灣女生罩杯的統計資料，並整理出一份「台灣女生身高／罩杯PR值對照表」提供大家參考。

而所謂的「罩杯PR值」，意思是將該次統計的所有台灣女生罩杯大小經排序後，依照人數均分成一百等分，該罩杯大小約會落在第幾個等分中。

原Po也舉例，若小花160公分/E罩杯，身高PR55，比55%的女生高，而罩杯PR85，比85%的女生還要大，但對照表格後，她也驚訝表示「原來女生178公分的稀有程度，竟與I罩一樣，我以前班上還真的有一個180的女同學」。

從表格中可見，最低的PR3為身高150公分/A罩杯，若是160公分就有PR55，而最高的PR99.9則是178公分。另外，罩杯部分，B罩杯介於PR15到25之間，C罩杯在PR35到55之間，D罩杯在PR65到75之間。

文章曝光，就有網友指出「原來大部分的人都是D」，「老實說我在路上很少看到胸部很大的人」、「我身邊的人也都差不多在B，看來還是我孤陋寡聞了」、「D其實沒有想像中那麼大啦，也可能台灣罩杯關係，平常路上也不會特別露其實真的看不出來」，但也有人質疑，「我網購內衣時，B罩杯的都是最快賣光的，我才不信台灣女生胸部那麼大」。

不過，還有不少網友們出現身高與罩杯PR值差異過大的情況，「PR85的身高和PR3的罩杯，哭啊」、「看身高的時候微笑找，往右邊繼續看到罩杯的時候PR3失去微笑」、「身高比95%的人高，胸圍比97%的人小，好勵志，我先去哭一下」。

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