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他水費狂飆42倍 內行人指屋內沒漏水恐致地基流失

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示水費暴增，卻不曉得問題出在哪。圖擷自Facebook
網友表示水費暴增，卻不曉得問題出在哪。圖擷自Facebook

小心漏水也漏財！日前有網友在「爆系知識家」發文表示家裡水費因不明原因暴增42倍，懷疑水管管線出現問題，因此急著詢問眾人解決方法。

網友描述，過往家中水費僅7百到1千元，然而此次卻增加為4萬2410元，致電給自來水公司確認，對方表示水表沒壞，並請他另外找人維修，突如其來的意外讓原PO急問「請問有人遇過嗎？維修要多少費用？那水費呢？」

底下網友覺得金額十分誇張，「4萬多⋯⋯這有放感情在漏水的餒」、「比四水道50米寬的泳池還多50%的水量」、「這種漏水量，牆壁會沒事嗎」。後來原PO也補充，這段期間屋內沒漏水，水量沒變少也沒水聲，因此直至收到通知才發現問題，目前家人已檢查過1樓到3樓，水塔、廁所都很正常，因此水電師傅認為漏水地點在地底。

對此，不少內行網友提出建議，「關掉水錶開關水錶不跑，然後家裡不用水，看水塔水位做記號，等幾個小時看水位有無變化，如果沒有那就是水錶到水塔這段爆了，如果真的這樣，建議要快處裡，不然這樣多的水一直往地下跑，會不會造成地基流失很難說」、「告訴你一個沒有很多人知道的消息，找到漏水的地方時請拍照起來，然後維修好後也要拍，再去水公司申請因為漏水而造成水費暴漲，可減免，一戶只能一次」。

至於原PO張貼的單據顯示5月份，引起未來帳單之疑，有人出面解釋是先抄錶後收費，「你3月的帳單就是水公司1月底去你家抄的，言下之意你5月份的水費單水公司也是3月底就會去抄了」，且這張通知單是超過平常用量的幾倍以上，水公司就會寄出的突增通知單，而非水費單。

漏水 水電

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